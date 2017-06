Nokia vient de lancer la commercialisation à grande échelle des produits Withings. Même si elle n'a pas changé, il faut désormais nommer la gamme Nokia Health.

Nous recevons tous les jours beaucoup de communiqués de presse. Certains contiennent des objets que nous n’aurions jamais voulu voir, d’autres renferment des merveilles. Mais tous ont généralement un point commun : ils présentent des nouveautés. Et pourtant, ce matin, quand nous avons découvert la nouvelle gamme santé de Nokia, nous avons été confrontés à une sensation de déjà-vu. Faites l’expérience :

Oui, vous aussi, vous avez déjà vu ces produits. Et c’est bien normal : il s’agit des objets connectés plutôt réussis du Français Withings, racheté par Nokia qui a inclus les produits de la marque dans sa gamme « santé connectée ». Dès lors, on retrouve aussi bien le thermomètre connecté que les montres ou les balances du constructeur français, avec un nouveau logo.

Nokia ne cache d’ailleurs pas ce lien, vu que le nom du constructeur est encore présent sur la page officielle du site, nommée Health.nokia. Les objets n’ont pas été renommés : la montre se nomme désormais, dans son nom complet, Nokia Steel (310 € en version cardio), la gamme de pèse-personne se nomme Body (Body, Body+, Body Cardio, à partir de 59 €). Le thermomètre (99 €), particulièrement chouette, garde aussi son nom.

Tous ces produits ont le bon goût d’être bien finis et particulièrement agréables à utiliser. Nous avons côtoyé la plupart d’entre eux sous la bannière Withings et cela a, à chaque fois, été une bonne surprise : on parle d’objets efficaces, bien pensés et qui répondent à la problématique qu’ils tentent de démêler sans s’empêtrer dans des dizaines de fonctionnalités gadget inutiles. Gageons qu’avec la présence de Withings en France, déjà bien installé dans la grande distribution, Nokia saura se trouver une place de choix dans les rayons.