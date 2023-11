Withings lance déjà ses promotions du Black Friday. Les offres sont alléchantes : jusqu’à -50 % de remise sur une grande partie de ses produits de santé connectée. Une belle occasion de découvrir la marque et de s’offrir ses toutes nouvelles montres connectées ScanWatch 2 ou ScanWatch Light.

Dans le petit monde des montres connectées, Withings a su s’imposer avec ses « vraies » montres connectées, à la fois sobres et élégantes. Derrière leur apparente simplicité, ces tocantes sont parmi les plus précises du marché quand il s’agit de suivi de santé.

Withings, ce sont aussi des balances connectées, des analyseurs de sommeil, en passant par les tensiomètres et les thermomètres. Tous ces dispositifs profitent pour le Black Friday et jusqu’au 27 novembre 2023 de belles remises pouvant atteindre -50 %.

La Withings ScanWatch 2 : une montre hybride pour surveiller de près sa santé

Dévoilée en septembre dernier, la montre connectée Withings ScanWatch 2 a immédiatement surpris par son niveau d’équipement.

Au premier coup d’œil, elle ressemble à s’y méprendre à une montre traditionnelle. Mais, sous ses aiguilles, la ScanWatch 2 abrite dans la plus grande discrétion toute une série de capteurs, principalement dédiés à la santé.

La Withings ScanWatch 2. // Source : Withings

En marge des habituels suivis de la fréquence cardiaque, du taux d’oxygénation du sang (SpO2) et du sommeil, Withings a ajouté des mesures bien plus avancées comme la prise de la température en continu, ainsi que l’ECG. Ces deux fonctionnalités sont encore rares sur le marché des montres connectées, même sur les modèles les plus premium.

Une fois au poignet, la Withings ScanWatch 2 peut être portée en toutes circonstances, que ce soit pendant des entraînements sportifs, des séances de natation (elle est étanche jusqu’à 5 ATM) et, design soigné oblige, jusque dans les soirées mondaines. De plus, vous n’aurez pas à vous soucier de la recharger sans cesse, car elle dispose d’une autonomie exceptionnelle de 30 jours.

La Withings ScanWatch 2 est actuellement proposée à 349,95 euros sur la boutique en ligne de la marque et bénéficie jusqu’au 27 novembre de 10 % de remise avec le code promo NUMERAMA23.

La Withings ScanWatch Light : plus accessible et toujours aussi précise

Lancée à 249,95 euros, la nouvelle ScanWatch Light s’avère un peu plus abordable que la ScanWatch 2. Pour autant, cette montre connectée reprend le design et la plupart des fonctionnalités de sa grande sœur, à l’exception de la prise de température cutanée et de l’ECG.

La Withings ScanWatch Light. // Source : Withings

Hormis ces deux compromis, tout y est, depuis le suivi de la fréquence cardiaque en continu au SpO2, en passant par l’analyse du sommeil et le niveau d’activité physique quotidienne.

La ScanWatch Light vous propose même quelques exercices de respiration profonde pour vous détendre chaque fois que vous en ressentez le besoin. L’autonomie est, elle aussi, préservée, cette montre connectée pouvant tenir 30 jours avec une charge complète.

À l’instar de la ScanWatch 2, Withings vous permet d’obtenir ce modèle avec une remise exceptionnelle de 10 % en saisissant le code promo NUMERAMA23 avant le 27 novembre.

Jusqu’à -50 % sur chaque produit et -10 % supplémentaires sur votre panier

Le Black Friday est désormais un évènement incontournable pour réaliser des économies. Toujours organisé le dernier vendredi de novembre, il vous permet de vous faire plaisir en amont des soldes et, pourquoi pas, d’anticiper les cadeaux de Noël pour vos proches.

Withings fait honneur à cette journée phare et affiche dès à présent jusqu’à -50 % de remises sur une grande partie de son catalogue. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres à saisir.

À tous ces tarifs en promotions, il est possible d’y ajouter encore 10 % de réduction supplémentaire en indiquant le code promo NUMERAMA23 lors de la commande, ou bien en s’inscrivant sur le site officiel de Withings.

La ScanWatch est à -27 %

Encore incontournable, la montre connectée hybride ScanWatch est disponible à seulement 219,95 euros au lieu de 299,95 euros durant le Black Friday. Même si cette ScanWatch est la première du nom, elle offre des mesures avancées comme l’électrocardiogramme.

La montre connectée Withings ScanWatch de première génération. // Source : Withings

Les autres fonctionnalités plus classiques, tels que le suivi du rythme cardiaque, du SpO2, du sommeil, ou encore de l’activité physique, sont également au rendez-vous. C’est sans compter son autonomie d’un mois et son étanchéité. Finalement, seule la température corporelle est absente de cette version.

Deux bracelets achetés pour -50 %

Pour tous ses modèles de montres connectées, Withings offre une large gamme de bracelets. Cuir, métal, Silicone ou encore maille P.E.T recyclé, le choix des matières est vaste et les coloris variés.

Durant le Black Friday, Withings vous propose une remise de 50 % sur les bracelets dès deux bracelets achetés.

Le Sleep Analyzer est à -25 %

Si les montres connectées sont aujourd’hui très utilisées pour mesurer la qualité du sommeil, d’autres dispositifs comme le Sleep Analyzer de Withings permettent d’obtenir des données bien plus précises et complètes.

Le Sleep Analyzer pour découvrir la qualité de son sommeil. // Source : Withings

Discrètement positionné entre le sommier et le matelas, ce tapis connecté prend toute une série de mesures pour évaluer la qualité de votre sommeil. Votre fréquence cardiaque, le rythme de votre respiration, votre niveau d’agitation et même l’intensité de vos ronflements sont pris en compte.

Voilà une bonne alternative pour ceux qui n’aiment pas porter leur montre connectée la nuit. Jusqu’au 27 novembre, Withings propose son Sleep Analyzer à seulement 224,90 euros au lieu de 299,90 euros, soit une belle remise de 25 %.

La Body Comp est à -21 %

Bien plus qu’une simple balance connectée, la Body Comp s’impose davantage comme une station de santé.

La balance connectée Body Comp de Withings. // Source : Withings

En plus de calculer votre poids, l’appareil mesure la composition de votre corps, c’est-à-dire vos masses grasse, musculaire, osseuse et hydrique, puis vous communique votre IMC. Sur la base de ces indicateurs, vous pouvez alors ajuster votre alimentation et votre entraînement sportif afin de parvenir à un bon équilibre.

En complément, la Body Comp réalise en quelques secondes à peine un bilan cardiovasculaire, ainsi que de votre système nerveux. Des fonctionnalités pratiques pour évaluer à un premier niveau votre état de santé global. Conçue avec l’appui du corps médical, la Body Comp est un appareil validé cliniquement.

Jusqu’au 27 novembre, cette balance connectée profite d’une belle remise de 21 %, ramenant son prix de 189,95 euros à 149,95 euros.

