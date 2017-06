Sur le modèle d'iMac 21,5", il existe une méthode pour augmenter la mémoire RAM du tout-en-un de bureau. La marque progresse légèrement dans le classement iFixit, puisque l'appareil écope désormais d'un 3/10 en lieu et place de son piteux 1/10. Mais qu'est ce que cela change pour le consommateur ?

Les nouveaux iMac, sur configuration à l’achat, peuvent proposer dans leur version la plus coûteuse plus de 32 Go de RAM, pour la modique ( !) somme de 720 € supplémentaires sur le récent format 21,5″ et i5 (ou i7).

Pour un tel prix, vous obtenez donc 32 Go de RAM dès la livraison du produit, et évitez tout bricolage pour en ajouter ultérieurement. Néanmoins, l’utilisateur plus doué de ses dix doigts, grâce à un changement dans la politique d’Apple, pourra également étendre la capacité de sa mémoire vive grâce aux nouveaux emplacements amovibles sur lesquels elle se trouve désormais.

En effet, le démontage du modèle 21,5″ par iFixit souligne que pour la première fois depuis de longues années (2013), la mémoire rapide du tout-en-un est extensible. Si le modèle 27″ possède toujours sa trappe pour ajouter facilement de la mémoire, son petit frère impose de retirer l’écran, une manipulation délicate mais qui permet d’économiser de précieux billets — à condition d’accepter de perdre la garantie du produit.

La RAM des modèles est de la DDR4 SO-DIMM, ce qui permet de trouver sans mal des barrettes compatibles. Ce petit changement, qui paraît anodin, va en réalité intéresser des professionnels dont les 8 Go de RAM par défaut sur la version 21,5″ de l’iMac peuvent paraître insuffisants. Ainsi chez un revendeur, nous trouvons pour ce nouveau modèle un pack de barrettes avec outils d’installation à 300 € pour 2 fois 16 Go (32 Go), contre 720 € en Apple Store.