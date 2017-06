Apple a enfin mis à jour ses iMac 21,5 et 27 pouces. Ces engins grand public sont enfin bien équipés, du boulot jusqu'au jeu en VR.

Les vieillissants iMac 21,5 et 27 pouces prennent un coup de jeune avec de nouvelles configurations disponibles sur toute la gamme. Bien mérité et longuement attendu : aujourd’hui, on peut enfin dire que l’iMac est un ordinateur puissant. La démonstration autour de la réalité virtuelle était un peu datée et gênante, mais c’est un fait, même chez Apple, on peut aujourd’hui faire tourner des jeux et des expériences sur un HTC Vive. Ce n’est pas une valeur pour mesurer la puissance d’un ordinateur, mais c’est suffisamment exigeant pour donner une bonne idée de tout ce que l’on peut faire.

Caractéristiques techniquesOn retrouve, sur toute la gamme, des processeurs Intel sur architecture Kaby Lake, soit les derniers en date côté Intel avant leur annonce du Computex. Les modèles 21,5 pouces pourront avoir jusqu’à 32 Go de RAM et les modèles 27 pouces pourront aller jusqu’à 64 Go. Côté GPU, on retrouve des Iris Plus 640 d’Intel dans les modèles entrée de gamme de 21,5 pouces, quand les modèles 21,5 pouces 4K embarquent des GPU Radeon Pro 555 et 560. Côté 27 pouces, c’est le haut de gamme de AMD qui est disponible : on parle ici des cartes Radeon Pro 570 575 et 580. Nos confrères de TheVerge estiment que la carte la plus puissante est comparable à une GTX 1060 chez Nvidia, soit du milieu de gamme confortable.

Côté connectique, notez qu’on retrouve enfin des ports USB Type-C Thunderbolt 3.

Prix et disponibilitéEn France, les nouveaux iMac 21,5 pouces commencent à 1 299 € — le modèle 4K de 21,5 pouces coûte « seulement » 1 499 € et jusqu’à 1 699 €. Côté 27 pouces, on démarre avec 2 099 € pour aller jusqu’à 2 599 € sur la configuration la plus musclée. Ils sont immédiatement disponibles.