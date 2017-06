Vous changez vos meubles de place en permanence, et vous avez parfois envie de faire de votre chambre un salon ? Le MIT a conçu un robot-meuble qui devrait vous intéresser -- si vous acceptez de débourser la somme de 10 000 $.

Cuisiner une salade, surveiller vos animaux domestiques, vous apprendre à jouer au ping pong… Les robots vont-ils finir par savoir tout faire — mieux que nous, évidemment ? Sans trop se mouiller, on peut en tout cas deviner qu’ils seront de plus en plus présents dans nos espaces privés. Si bien qu’un jour nos meubles fusionneront peut-être avec les robots pour repenser l’aménagement de notre doux foyer.

Si nous n’en sommes pas encore là, l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT), a lui décidé d’anticiper un peu la chose. Depuis quelques années, il planche sur un projet de meuble capable de se transformer à volonté, juste en appuyant sur un bouton.

Une armoire modulable

Pour la modique somme de 10 000 $, vous pouvez à présent pré-commander ce meuble, appelé Ori Systems. L’objet ressemble à une armoire en bois, plutôt destinée aux appartements et petites maisons.

Telle une maison de poupée, les différentes parties du meuble s’encastrent ou se glissent hors de l’armature principale pour moduler la pièce à la convenance de ses occupants. Et si vous êtes trop paresseux pour vous lever afin d’appuyer sur les boutons du meuble — personne ne vous juge –, vous pouvez le guider depuis une application sur votre smartphone, ou utiliser les commandes vocales d’Alexa.

Une maison de poupées connectée grandeur nature

Navrés de doucher votre enthousiasme, mais sachez que pour l’instant les particuliers ne peuvent pas faire l’acquisition de ce meuble-robot. Seules quelques grandes entreprises américaines ont le privilège de pouvoir pré-commander l’objet.

Attendez donc encore un peu avant de jeter vos meubles inertes, ils pourraient encore vous servir quelques années.