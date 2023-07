Et si vous vous débarrassiez de la corvée de ménage des sols ? C’est ce que permettent les excellents aspirateurs-robots ECOVACS. À l’occasion des Prime Day d’Amazon, leurs prix seront en baisse.

Il n’aura fallu que quelques années à ECOVACS pour s’imposer comme l’un des grands noms de l’univers des aspirateurs-robots. La jeune marque chinoise occupe désormais le premier rang grâce à des appareils particulièrement performants et autonomes.

Tout cela a un prix, qu’il sera possible de faire baisser à l’occasion de périodes promotionnelles comme les Prime Day d’Amazon. Ainsi, le 11 et 12 juillet, il sera possible d’obtenir :

L’ECOVACS X1e OMNI à 799 euros

Parmi toute la panoplie d’aspirateurs-robots ultra haut de gamme d’ECOVACS, le X1e OMNI est celui qui offre actuellement le meilleur rapport qualité-prix. Ce modèle intègre les principales fonctionnalités premium du constructeur, aussi bien du côté de la navigation que du nettoyage.

C’est simple : tout est pensé pour que l’appareil soit le plus autonome possible, et que vous ayez le moins d’interventions à réaliser. Et, cela commence dès le tour de chauffe de l’ECOVACS X1e OMNI. Celui-ci sert principalement à cartographier en détail votre intérieur, des contours des pièces aux meubles qui les habitent. Les informations récoltées sont ensuite retranscrites sous la forme d’une carte que vous pouvez consulter depuis l’application ECOVACS.

L’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI. // Source : ECOVACS

C’est grâce à cette application que vous pouvez contrôler à distance votre aspirateur-robot. Les paramètres sur lesquels l’utilisateur peut agir sont nombreux : la zone de nettoyage, la fréquence, la puissance d’aspiration, etc. Il est même possible d’accéder à la caméra intégrée à l’aspirateur pour surveiller votre domicile. De quoi profiter d’un système de vidéosurveillance sans surcout.

Toutes ces fonctionnalités servent à tirer profit des capacités de nettoyage et d’aspiration de l’ECOVACS X1e OMNI. Mesurée à 5 000 PA, la puissance d’aspiration ne laisse aucune chance à la poussière et aux petits déchets qui jonchent le sol. Mieux, les deux serpillières rotatives intégrées achèvent le nettoyage en venant à bout des taches. L’appareil est d’ailleurs capable de détecter automatiquement les tapis pour ne pas les mouiller en modifiant sa trajectoire.

Une fois le nettoyage terminé, l’ECOVACS X1e OMNI retourne sur sa base à tout faire. C’est depuis celle-ci que l’appareil se recharge, vide son bac à poussières, nettoie, sèche puis humidifie ses serpillières. L’objectif étant de limiter au maximum les interventions de maintenance à réaliser par le possesseur de l’ECOVACS X1e OMNI.

L’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI. // Source : ECOVACS

Toutes ces caractéristiques font de l’ECOVACS X1e OMNI l’un des aspirateurs-robots les plus haut de gamme du marché. À l’occasion des Prime Day, son prix passera à 799 euros, en lieu et place des 1 099 euros habituels. Une belle ristourne de 300 euros.

Mieux, entre le 7 et le 9 juillet, les 50 premiers acheteurs bénéficieront d’une carte-cadeau Amazon d’une valeur de 50 euros. Comment en profiter ? Il suffit d’envoyer un message au vendeur Amazon pour la réclamer.

L’ECOVACS X1 OMNI à 899 euros

Seule une lettre sépare les ECOVACS X1 OMNI et X1e OMNI. Alors, quelles sont les différences ? En réalité, il n’y en a qu’une seule. L’ECOVACS X1 OMNI intègre un petit réservoir d’eau capable d’humidifier les serpillières même quand l’appareil est en déplacement. Sur le X1e OMNI, moins onéreux, les serpillières sont mouillées sur la base. L’aspirateur effectue alors des allers-retours pour les garder bien humides pendant les sessions de nettoyage.

L’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI. // Source : ECOVACS

Mis à part cette différence, l’ECOVACS X1 OMNI partage les mêmes caractéristiques que son petit frère. La puissance d’aspiration de 5 000 PA, l’application connectée ou encore la base de vidange sont également de la partie.

L’ECOVACS X1 OMNI profitera lui aussi d’une promotion à l’occasion des Prime Day Amazon. Grâce à un rabais de 600 euros, son prix passera à 899 euros.

L’ECOVACS T20 OMNI à 999 euros

Commercialisé depuis quelques semaines seulement, le T20 OMNI est le dernier-né d’ECOVACS. Alors que son design ressemble beaucoup aux deux autres modèles déjà présentés, quelques innovations importantes viennent améliorer une formule déjà très au point.

La différence la plus notable réside dans les deux serpillières rotatives. Ici, vous n’avez plus besoin de les enlever pour envoyer votre appareil aspirer une pièce couverte de moquette. Elles peuvent se surélever automatiquement afin de ne pas humidifier les surfaces textiles.

L’ECOVACS T20 OMNI. // Source : ECOVACS

L’ECOVACS T20 OMNI profite par ailleurs d’une puissance d’aspiration supérieure, mesurée à 6 000 PA. Enfin, la station de vidage accueille une fonctionnalité supplémentaire. Le nettoyage automatique des deux serpillières se fait cette fois avec une eau chauffée, et à 55 degrés s’il vous plait. De quoi garantir une hygiène encore supérieure.

À peine sorti, l’ECOVACS T20 OMNI affichera déjà un prix remisé à l’occasion des Prime Day d’Amazon. Comptez 999 euros, au lieu des 1 099 euros pratiqués habituellement.