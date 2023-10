[Deal du jour] Le Roborock Q7 est un aspirateur robot efficace et très abordable. Il ne possède certes pas les fonctionnalités de modèles plus premium, mais propose tout de même le nécessaire. En promotion, il est bien plus intéressant.

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur robot ?

Le Roborock Q7 est normalement vendu 375 €. Il est en ce moment proposé sur Rue du commerce au prix de 299 €. Cet aspirateur robot ne figure pas dans notre sélection d’aspirateurs robots incontournables, mais reste tout de même une bonne référence.

C’est quoi, cet aspirateur robot de Roborock ?

Le Roborock Q7 est un modèle basique qui propose le minimum pour un aspirateur robot. C’est un aspirateur milieu de gamme qui offre tout de même une fonction lavante bien pratique. Sa bonne puissance d’aspiration s’accompagne d’une brosse en caoutchouc qui évite autant que possible les enchevêtrements de cheveux, et de poils d’animaux. Il dispose en plus d’une fonction de cartographie, d’habitude réservé au modèle de la gamme supérieure, afin de mémoriser votre intérieur.

La carte vous aide à gérer votre aspirateur, en limitant par exemple le passage dans certaines pièces, à certains moments de la journée. Vous pourrez bien sûr modifier la cartographie via l’application Roborock dédiée, et ajouter des repères pour les meubles, pour éviter que votre compagnon de ménage ne se cogne. L’application, disponible sur Android et iOS, vous permet aussi de programmer le lancement automatique de l’aspirateur, ou de planifier une routine de nettoyage. Notez qu’il est compatible avec Amazon Alexa, Google Home et Siri Shortcuts pour le contrôler à la voix.

Le Q7 est efficace surtout sur les sols durs // Source : Roborock

Est-ce que cet aspirateur robot vaut le coup en promo ?

C’est une très bonne affaire, pour un modèle d’aspirateur qui fera correctement son travail. Le Roborock Q7 dispose d’une puissance d’aspiration de 4 200 Pa. Ce n’est certes pas le plus puissant des aspirateurs robots, ni le moins bruyant, mais son autonomie sur le nettoyage compense son aspiration, grâce à sa capacité à faire plusieurs passages. Sa batterie de 5 200 mAh lui offre de plus une bonne autonomie de 3 heures, soit l’équivalent d’une surface de 300 m² environ.

