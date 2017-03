Certes, le Galaxy S8 conserve sa prise jack 3,5 mm à l'inverse des iPhone, mais cela n'empêche pourtant pas le nouveau flagship d'être à la pointe pour la musique sans fil. Le S8 sera le premier smartphone labellisé Bluetooth 5.0 : les nouveautés sont nombreuses, notamment pour les audiophiles.

Dévoilée à l’été 2016, la norme Bluetooth 5.0 n’a pour le moment jamais été embarquée dans un smartphone. Samsung s’apprête à offrir à ce nouveau standard une place de choix à bord de son nouveau vaisseau amiral, le Galaxy S8.

Bluetooth 5.0 : la mise à jour attendue

Pour rappel, la version 4.0 du Bluetooth avait été dévoilée en 2010, soit il y a déjà plus de sept années. Sept printemps durant lesquels le monde de la mobilité a été radicalement métamorphosé et a plus que jamais fait appel au réseau basse consommation pour nos nouveaux usages : montres connectées, casques sans fil, wearables etc. De fait, cette nouvelle normalisation était aussi attendue qu’importante puisqu’elle déterminera durablement les possibilités offertes sur nos smartphones.

Or le Samsung Galaxy S8, ultime flagship de la firme coréenne, sera le premier modèle de l’année à embarquer cette fameuse nouvelle norme. Au-delà des batailles de versions, que peut-on attendre pour nos oreilles et nos objets connectés de la part du Galaxy S8 et de son Bluetooth ?

La version cinq du réseau promet une vitesse doublée — actuellement le Bluetooth est limité à 2 Mo/s — mais également moins d’interférence et une portée améliorée. En pratique, vous pouvez imaginer ne plus être subir des microcoupures à cause de l’épaisseur de vos murs lorsque vous portez un casque sans fil, mais aussi profiter d’une qualité audio améliorée — s’approchant mathématiquement d’une qualité filaire.

vitesse doublée, moins d’interférence et une portée améliorée

Enfin, le vrai atout de ce nouveau bluetooth réside dans sa capacité à mieux gérer les différents appareils qui souhaitent se lier à votre smartphone. Même si le réseau reste sur la bande radio 2,4 Ghz, la nouvelle norme entend pouvoir gérer de multiples connexions en même temps. Un vrai atout pour ce qu’on appelle les beacon, des bornes Bluetooth utilisées pour la réalité augmentée. Mais cela s’avère être également un argument pour l’audio.

Et c’est le pari fait par Samsung : exploiter cette norme au maximum pour réaliser une toute petite révolution côté connectivité. En effet, selon les caractéristiques dévoilées par Boulanger, le S8 comportera deux fonctionnalités appelées Samsung Connect et Samsung Dual Audio qui exploitent la version 5.0 du Bluetooth.

La première fonctionnalité, Connect, est censée — d’une manière encore inconnue — faciliter grandement la connexion instantanée et sécurisée aux appareils connectés vous environnant. La fonctionnalité pourrait être étendue aussi aux TV connectées de la marque et à l’ensemble de l’internet des objets compatibles. Il est difficile pour le moment de déterminer les détails techniques d’une fonction qui ressemble surtout à un dénomination marketing de la mise à jour des différents réseaux de courtes portées.

La seconde est toutefois beaucoup plus intéressante : il s’agit du Dual Audio. S’approchant d’un fonctionnement en multi-room… mais grâce au Bluetooth. Le S8 sera en mesure de diffuser de la musique sur deux appareils sans fil en même temps. On peut ainsi imaginer le smartphone se connecter à deux casques, ou bien à deux enceintes dans deux pièces différentes.

On peut ainsi imaginer le smartphone se connecter à deux casques, ou bien à deux enceintes dans deux pièces différentes

Plutôt que de parier sur le tout W-iFi, comme Apple et son AirPlay ou Google et son Cast, Samsung cherche donc avec le Bluetooth à établir de nouvelles normes adaptées à notre quotidien.