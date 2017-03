Plusieurs joueurs se plaignent de la défaillance de leur connexion Wi-Fi depuis la mise à jour 4.50 de la PS4. Un problème qui persiste depuis deux semaines et auquel Sony n'a pas encore apporté de solution.

Le 9 mars dernier, Sony a déployé le firmware 4.50 de la PlayStation 4, apportant une fonctionnalité particulièrement attendue par les fans (la possibilité d’installer ses jeux sur un disque dur externe) ou encore un mode boost pour la PS4 Pro.

Le jour même, un utilisateur a créé un sujet sur les forums officiels de la marque pour se plaindre d’un problème avec sa connexion Wi-Fi. On a d’abord pensé à un cas isolé ou une anomalie hardware mais, après deux semaines, il s’avère que plusieurs personnes sont touchées par ce souci qui empêche la PS4 de se connecter correctement en Wi-Fi alors que les autres appareils des victimes y parviennent sans problème.

Code NW-31297-2

Selon les témoignages publiés en ligne, le code erreur NW-31297-2, correspondant à une connexion impossible au Wi-Fi à cause du mot de passe incorrect ou du réseau occupé, apparaît et, malgré plusieurs tentatives de reconfiguration (comme suggéré sur la page du problème), rien n’y fait.

Le topic a généré plus de 250 réponses. À l’heure actuelle, Sony n’a fourni aucune solution. Dans les colonnes de Polygon et d’Engadget, le constructeur s’est contenté d’une communication générique : « Nous avons conscience du problème et nous cherchons une solution. » De toute évidence, elle passera par un nouveau firmware correctif, qui devrait faire passer l’OS de la console en 4.51 dans les jours ou semaines à venir.

Il existe bien évidemment un substitut temporaire ou permanent : il consiste simplement à utiliser le port ethernet de la PS4. Sauf que tout le monde n’a pas la logistique ou l’installation autorisant une solution câblée… La réaction de Sony est donc particulièrement attendue.