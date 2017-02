Microsoft a profité d'une conférence en Australie pour confirmer le déploiement d'une deuxième mise à jour de Windows 10 avant fin 2017, sans toutefois fournir plus de précisions. Cette suite à la Creators Update pourrait introduire un nouveau design de l'interface.

Si la fameuse Creators Update de Windows 10 est attendue pour le mois d’avril, Microsoft a confirmé lors de la conférence Ignite Australia, qu’une seconde mise à jour de Windows verra le jour par la suite.

Si on en ignore encore les spécificités, elle pourrait introduire un design renouvelé de l’interface et des applications de Windows 10, connu sous le nom de « Project NEON ». L’intégration de l’application My People, une plateforme permettant de communiquer directement avec nos amis et nos contacts préférés par Skype ou SMS, est également envisageable.

Cependant, l’entreprise américaine n’a pas communiqué de date officielle : on sait seulement que cette mise à jour sera lancée avant la fin de l’année 2017 pour le grand public, avec un probable déploiement du côté des entreprises en 2018.