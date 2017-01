Microsoft travaille actuellement sur une nouvelle interface graphique pour Windows 10. Des premières images permettent de se faire une idée de la nouvelle charte.

À la fin de l’année 2016, nous révélions que Microsoft travaillait, enfin, sur une nouvelle charte graphique pour Windows. Connue sous le nom de code Project Neon, cette nouvelle charte doit permettre d’enfin unifier les codes de design de toutes les interfaces conçues par Microsoft, puis s’étendre aux développeurs tiers dans un second temps.

Des premiers concepts crédibles

Le site MSPowerUser dévoile aujourd’hui des concepts de cette nouvelle interface qui nous permettent d’avoir une idée concrète de la direction prise par Microsoft.

Ces images correspondent parfaitement à ce qui nous avait été décrit par nos sources concernant Project Neon. Bien que nous n’ayons pas encore pu confirmer la véracité des images, le journaliste Mehedi Hassan qui rapporte ces informations est un spécialiste de longue date de l’actualité de Microsoft, à qui nous accordons de la crédibilité.

Miser sur les animations et les effets de transparence

Project Neon mise sur des effets de transparence et de flou pour rafraîchir l’interface très brute de Windows 10. Il s’agit d’une nouvelle itération du Microsoft Design Language que l’on connait aujourd’hui, mais dont les codes devraient être mieux définis pour que n’importe quel développeur puisse les suivre.

L’ajout de transparence se fera notamment par un nouveau composant appelé « Acrylic » que l’on peut voir appliqué sur l’image ci-dessus dans la colonne de navigation à gauche.

Project Neon reposera également beaucoup sur l’ajout d’animation, comme cet effet de lumière qui permet de suivre le curseur plus facilement dans l’application Courrier. C’est un élément que Microsoft avait déjà utilisé avec Hololens, où le curseur est toujours placé au centre du champ de vision de l’utilisateur, pour faciliter la visée d’un élément.

Un déploiement en plusieurs étapes

Les images que le site MSPowerUser dévoile aujourd’hui ne sont pas des captures d’écran d’un ordinateur, mais bien des concepts crées par les équipes de Microsoft. Le résultat devrait donc être bien différent de ce que l’on voit ici, une fois que la vision des artistes et ergonomes se sera retrouvée confrontée à celles des développeurs.

L’interface finale devrait probablement ressembler beaucoup plus au Windows 10 actuel, notamment au niveau de la barre des taches qui semble différente sur les images partagées ici. Microsoft ne veut probablement plus brusquer les utilisateurs comme la firme l’avait fait au passage de Windows 7 à Windows 8. Espérons tout de même que Project Neon ne se contentera pas de rajouter une nouvelle couche d’interface à un système dans lequel on retrouve encore des éléments de Windows 2000.

Le planning que nous avions indiqué en novembre dernier semble toujours en vigueur. MSPowerUser indique, comme nous, que Project Neon devrait commencer à apparaître dans quelques éléments de Windows 10 Creators Update, prévue pour dans quelques mois, mais devrait être finalisé et être visible plus largement dans Windows 10 « Redstone 3 » qui est prévu pour plus tard dans l’année.