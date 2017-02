Vidéo : Spacewalk : devenez astronaute dans la simulation spatiale de la BBC Alexis Orsini - à l'instant Tech

Les astronautes en herbe vont enfin pouvoir s'offrir une plongée immersive de 15 minutes dans l'espace en réalité virtuelle grâce à la simulation développée par la BBC.

Flotter dans l’espace, s’offrir une vue imprenable sur la Terre ou la station spatiale internationale, explorer l’immensité de l’univers… Thomas Pesquet et ses collègues de la station spatiale internationale ne seront bientôt plus le seul à pouvoir s’offrir ce genre d’activités. Et vous n’aurez même pas à quitter votre salon pour ce faire : la BBC prévoit de lancer sa simulation VR SpaceWalk sur HTC Vive d’ici quelques mois.

Le prestigieux média britannique s’est associé avec REWIND, un développeur d’environnements en réalité virtuelle, pour créer cette expérience immersive de 15 minutes. Tom Burton, le producteur associé au projet, détaille le triple objectif de la BBC : « Une part infime de l’humanité a déjà flotté dans l’espace mais VR Spacewalk tente d’associer la narration, la réalité virtuelle et les dernières idées en matière d’immersion pour offrir au public un moment dans l’espace ».

Retour d’urgence

Les amateurs de Gravity ne seront pas en reste puisque la simulation inclut une séquence plus stressante, où leur réactivité est testée au moment de rejoindre en urgence la station spatiale internationale. Le tout en mesurant leur rythme cardiaque en temps réel, histoire d’accentuer la tension. Les mieux équipés peuvent renforcer l’immersion grâce à une chaise connectée qui vibre à chaque pas spatial.

Depuis sa présentation en avant-première au festival documentaire de Sheffield le 10 juin 2016, VR Spacewalk a déjà remporté deux prix. La BBC n’a pas encore annoncé sa date de sortie mais promet qu’elle se fera dans les prochains mois.

Dans un autre genre, la Nasa propose d’explorer la station spatiale internationale dans un jeu interactif sans réalité virtuelle ni graphismes poussés.