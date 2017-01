Lenovo profite du CES 2017 pour annoncer une nouvelle génération de machine ThinkPad X1, le haut de gamme du fabricant chinois. Si le ThinkPad X1 Carbon gagne des nouveautés intéressantes, on ne peut pas en dire autant du X1 Yoga et de la X1 Tablet.

Avec le renouvellement de la gamme ThinkPad X1, il semble que Lenovo ait enfin appris de ses erreurs. Après avoir longtemps imposé des logiciels intégrant des failles de sécurité sur ses machines, la nouvelle gamme officialisée par Lenovo ne comporte plus aucun logiciel en supplément de Windows 10.

Finis les offres d’essais à Norton Antivirus ou l’installation de petits jeux de souvent mauvaise qualité, Lenovo a rejoint le programme Signature PC de Microsoft qui vise à installer une version propre de Windows 10 pour conserver sa stabilité et ses performances.

Pour le reste, le fabricant chinois renouvelle sa gamme de trois machines lancées l’an dernier avec les dernières nouveautés du moment, dont bien sûr la nouvelle génération de processeurs Intel Kaby Lake.

X1 Carbon X1 Carbon : l’ultrabook affiné et plus autonome

On commence par l’ultrabook haut de gamme de la marque, le Lenovo ThinkPad X1 Carbon et ses 16 mm d’épaisseur. La machine sera proposée en plusieurs variantes avec un écran 14 pouces IPS Full HD (1920 x 1080 pixels) ou QHD (2560 x 1440 pixels), un processeur qui ira jusqu’à l’Intel Core i7 et de 128 Go à 1 To de stockage sur SSD.

Comme le dernier MacBook Pro, la machine de Lenovo ne pourra pas avoir plus de 16 Go de RAM, ce qui pourrait légèrement handicaper les travaux les plus lourds, impliquant notamment de la vidéo haute définition.

Côté connectivité, Lenovo fait tout de même mieux qu’Apple avec un entre-deux plutôt malin : ainsi, on retrouve 2 ports USB 3.0 classiques, un port HDMI, un port réseau propriétaire, un port micro SD et deux ports Thunderbolt 3 au format USB Type-C. Le Bluetooth et le Wi-Fi sont bien évidemment de la partie, mais Lenovo propose en plus une option 4G LTE avec un modem Qualcomm Snapdragon X7.

Enfin, les dernières options de Windows 10 sont bien là avec notamment la reconnaissance faciale, un lecteur d’empreinte (en option) compatible Windows Hello et une puce de chiffrement TPM 2.0. L’autonomie annoncée de 15 heures est sans doute toujours aussi éloignée de la réalité, en plus d’être basée sur la variante la moins performante de la machine.

Avec un prix de lancement de 1 349 dollars, la note est un peu salée, mais reste plus raisonnable que les tarifs affichés par Microsoft ou Apple. La machine arrivera en février aux États-Unis et on l’espère très bientôt chez nous.

X1 Yoga X1 Yoga : un nouveau processeur et c’est tout ?

On ne vous cache pas que les nouveautés sur la version 2017 du X1 Yoga sont un peu plus difficiles à trouver. Le fabricant ajoute ici aussi deux ports USB Type-C Thunderbolt 3 en plus des trois ports USB 3.0 classiques, du port HDMI et du port réseau propriétaire.

Le processeur est également mis à jour vers la génération Kaby Lake et Lenovo en profite pour rajouter une nouvelle option équipée de la puce graphique Intel Iris Plus Graphics 640.

Pour le reste, la machine est similaire, il s’agit d’un ordinateur portable équipé d’un écran de 14 pouces dont le clavier peut pivoter derrière l’écran pour le transformer en tablette très lourde et encombrante de 1,42 kg. Lenovo propose une version un peu plus légère à 1,36 kg, équipé d’un écran OLED, mais avec une autonomie annoncée de 10 heures au lieu de 16 pour la version LCD IPS.

Le Lenovo ThinkPad X1 Yoga sera disponible à partir de 1 499 dollars dès le mois prochain.

X1 Tablet X1 Tablet : une tablette modulaire légèrement raffinée

Encore une fois, les changements apportés par Lenovo sur ce troisième modèle sont très légers. La tablette est maintenant équipée de processeur Intel Core i5 de la série Y, qui remplace la gamme Intel Core M ayant eu mauvaise presse, mais avec des performances similaires.

Pour affiner la machine, Lenovo tranche dans la connectique et ne propose plus qu’un USB Type-C (non Thunderbolt), un USB 3.0 classique et un mini DisplayPort. Comme pour le X1 Carbon, le fabricant proposera une version 4G avec un modem Qualcomm Snapdragon X7.

L’autonomie annoncée est cette fois de 10 heures, ce qui nous fait un peu peur puisqu’il faut souvent retirer au moins 30 % aux chiffres des fabricants pour obtenir une estimation réaliste. Une autonomie qui pourra toutefois être améliorée à l’aide de l’un des modules commercialisés pour la tablette par Lenovo.

Ces modules se branchent sous la tablette et peuvent ajouter un pico-projecteur, plus de connectique ou jusqu’à 5 heures d’autonomie à la machine.

La Lenovo ThinkPad X1 Tablet arrivera en mars à partir de 949 dollars.