Souvent en déplacement, vous recherchez un PC portable performant, léger et robuste ? Lenovo a la solution. Bien qu’il pèse tout juste 1 kg, son nouveau ThinkPad X1 Carbon G11 est un concentré de puissance et regorge en prime de fonctionnalités pour assurer votre productivité.

Reconnaissables par leur design anguleux tout en noir et rouge, les ordinateurs portables ThinkPad sont appréciés depuis plus de trente ans pour leurs performances et leur robustesse à toute épreuve. Et, ce n’est pas la onzième génération de ThinkPad X1 Carbon qui brisera cette belle image de marque.

Cette nouvelle référence disponible à partir de 2 179 euros profite d’une fiche technique exemplaire et a d’ailleurs obtenu la certification Intel EVO, réservée aux PC les plus performants du marché. Mais, au-delà de ces critères purement techniques, Lenovo s’est surtout attaché à faciliter le quotidien des professionnels et intègre dans son ThinkPad X1 Carbon G11 toute une série d’outils pratiques. Les voici.

De la puissance pour gagner en efficacité

Depuis le premier exemplaire lancé par IBM dans les années 90, les ThinkPad ont toujours été pensés et optimisés pour les professionnels. Le nouveau X1 Carbon G11 ne fait pas figure d’exception.

Alimenté par la 13ᵉ et dernière génération de processeurs Intel Core i5 et i7 vPro avec jusqu’à 32 Go de RAM, ce PC portable certifié Intel EVO procure un haut niveau de performance. Il peut faire tourner les logiciels professionnels comme Adobe Photoshop.

Un PC performant et ultra-mobile. // Source : Lenovo

Et, si ce modèle allie puissance et ultra-mobilité avec son poids plume de 1,1 kg, sa force réside surtout dans son interface et dans tous ses outils de productivité. Lenovo a mis le paquet pour vous aider à gagner en efficacité.

Grâce à la technologie Intel Unison, vous ne perdez plus de temps à basculer entre votre smartphone et votre ordinateur. Une fois votre mobile connecté à l’ordinateur via Bluetooth 5.1 ou Wi-Fi 6E, vous pouvez tout gérer depuis votre PC et aménager votre écran pour ne rien manquer.

Vous pouvez alors passer des appels audio et vidéo, lire et envoyer des SMS et même transférer des fichiers entre les deux appareils, le tout depuis votre PC. C’est aussi très utile pour rapatrier toutes ses photos de vacances sur son ordinateur. Sur ce point, vous ne risquez pas de manquer d’espace de stockage, Lenovo proposant jusqu’à 2 To en SSD PCIe NVMe sur son ThinkPad X1 Carbon G11.

Un PC pour travailler en toutes circonstances

Avoir une telle interopérabilité entre son smartphone et son PC est d’autant plus appréciable que le ThinkPad X1 Carbon profite d’un équipement complet et haut de gamme pour la communication :

Un bel écran OLED 2,8K de 14 pouces (en option) compatible Dolby Vision et certifié Eyesafe pour sa faible émission en lumière bleue ;

Une webcam Full HD dotée d’un cache de confidentialité et agrémentée de fonctionnalités pratiques, comme le cadrage automatique et la dissimulation d’arrière-plan ;

Quatre microphones capturant le son à 360 degrés et bénéficiant d’une technologie de suppression de bruit pour être entendu clairement, même lorsque vous êtes dans un environnement bruyant ;

Des hauts-parleurs certifiés Dolby Atmos pour un son riche et clair.

Dolby Atmos, Dolby Vision, micro avec réduction de bruit, le ThinkPad X1 Carbon G11 profite du meilleur. // Source : Lenovo

Fini le temps où il fallait rechercher à tout prix un lieu calme et tranquille pour rejoindre une réunion en visio. Lenovo a opté pour du matériel premium et des logiciels avancés de traitement de l’image et du son pour que vous puissiez échanger en toutes circonstances avec vos collègues, vos clients ou même vos proches. Le ThinkPad X1 Carbon G11 s’adapte à vous et non l’inverse.

En plus, celui-ci ne vous laissera jamais longtemps à court de batterie, puisqu’il propose une charge rapide de 65 W, encore rare sur les PC portables. Aucun risque qu’il ne surchauffe après des heures d’utilisation grâce à sa double ventilation avant et arrière.

Enfin, pour rendre ce ThinkPad aussi polyvalent que possible, Lenovo a opté pour une connectique complète comprenant 2 ports Thunderbolt 4/USB-C, 2 USB-A 3.2 Gen 1, 1 HDMI 2.0b et 1 prise casque/micro. De quoi brancher facilement un disque dur externe, un écran secondaire ou encore recharger son smartphone.

Ce PC résiste à tout : températures extrêmes, eau et même les regards indiscrets

La robustesse est la marque de fabrique de tous les ThinkPad. Le nouveau X1 Carbon G11 ne déroge pas à la règle et peut survivre à presque toutes les situations. Chaleur désertique, froid polaire, poussière, humidité et même éclaboussures, rien ne l’arrête. De quoi rassurer les plus maladroits.

Un PC ultra-robuste. // Source : Lenovo

Et, si ce PC est l’un des plus solides du marché, c’est aussi l’un des plus sécurisés. En plus de chiffrer toutes les données, ce ThinkPad détecte votre présence et se verrouille automatiquement lorsque vous vous éloignez de lui. En complément, si vous optez pour l’une des dalles compatibles PrivacyGuard, les plus curieux ne pourront pas lire ce qui s’affiche à l’écran.

Hautement équipé et livré avec Windows 11, ce PC est dès à présent disponible avec la configuration de votre choix à partir de 2 179 euros sur la boutique officielle de Lenovo. Les professionnels et les indépendants peuvent rejoindre le programme LenovoPRO et profiter d’un délai de 30 jours pour régler le paiement de leur nouveau ThinkPad.

LenovoPRO vous permet également de bénéficier de remises exclusives sur les produits de la marque et d’avoir accès 7j/7 et 24h/24 à une équipe d’experts chargés de répondre à toutes vos questions techniques. Pour aller encore plus loin, Lenovo propose aussi une intervention rapide et une gestion des incidents par des techniciens de haut niveau grâce à son service Premier Support. Un bonus appréciable pour ne jamais avoir à interrompre votre activité.

