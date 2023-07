[Deal du jour] Les ordinateurs portables dédiés aux jeux vidéo sont toujours utiles l’été, pour jouer sur le balcon ou dans le jardin, ou simplement pour emmener en vacances. Ce Lenovo IdeaPad Gaming 3, avec Intel Core i5, est un prix intéressant pour les soldes.

C’est quoi, cet ordinateur Lenovo pour le gaming ?

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 est habituellement vendu autour de 900 €. Pendant les soldes, il est proposé sur Amazon au prix de 659,99 €.

Ce PC portable de Lenovo, dédié aux jeux vidéo, n’est pas la meilleure machine sur le marché pour le gaming. C’est un ordinateur milieu de gamme qui permet de profiter de ses jeux vidéo avec une bonne configuration, pour un prix abordable. Il s’accompagne d’une carte graphique GeForce RTX 3050, couplée à 8 Go de RAM extensible, un SSD de 512 Go, et le processeur Intel Core i5-11320H, qui fera tourner les jeux AAA en Full HD. Une configuration suffisante pour la plupart des jeux, sans forcer sur les graphismes. De quoi profiter de Diablo IV, si toutefois vous baissez l’antialiasing et choisissez un niveau de détail inférieur. En dehors des triple A, la grande majorité des jeux indépendants achetés pendant les soldes Steam tourneront, eux, sans aucun souci.

L’écran du Lenovo IdeaPad Gaming 3 profite d’une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces, qui offre une résolution de ‎1920 × 1080 pixels. La luminosité est bonne sans faire de miracles, et le contraste est suffisant pour profiter des jeux, surtout le soir. En plein jour, avec une grande luminosité ambiante, l’écran perd en détail. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz ne conviendra pas forcément aux joueuses et aux joueurs qui recherchent l’excellence. Mais, ses performances sont plus que suffisantes si vous recherchez un simple PC portable gaming pour vous accompagner pendant vos sessions jeu détendues.

L’IdeaPad Gaming 3 est plutôt fin et pèse ‎2,25 Kg // Source : Lenovo

Est-ce que ce PC pour les jeux vidéo vaut le coup pour les soldes ?

Moins de 600 €, c’est une excellente occasion pour un ordinateur portable qui remplit son contrat. Le clavier dispose d’une course de 1,5 mm et de la technologie de pression simultanée N-Key Rollover, afin d’éviter les erreurs de frappe. Le clavier est rétroéclairé en blanc, ce qui n’est pas plus mal pour celles et ceux qui souhaitent éviter un style gamer trop prononcé.

Niveau autonomie, comptez entre 5 h et 6 h d’autonomie, en fonction de l’utilisation et de la luminosité. Si vous poussez les graphismes et la luminosité à fond, la batterie vous lâchera bien plus vite. Notez enfin que l’IdeaPad Gaming 3 est compatible avec le Wi-Fi 6, pour une latence minimum pour les jeux multijoueurs en ligne.

