Gigabyte joue la carte de la miniaturisation pour les joueurs PC. Le Brix Gaming GT est un concentré de puissance dans un boîtier aux dimensions réduites et à l'esthétique discutable.

La miniaturisation des composants et les nouvelles techniques de dissipation de la chaleur ne cessent de nous impressionner. Gigabyte a levé le voile sur sa tour Brix Gaming GT, référencée sur son site chinois, qui embarque une configuration impressionnante dans un tout petit boîtier. Voyez plutôt :

Intel Core i7-6700K à 4 Ghz

16 Go de RAM DDR4

240 Go de SSD M.2 et 1 To stockage disque dur

Une GeForce GTX 1070 ou 1080 au choix

Une carte Wi-Fi Intel Dual Band Wireless-AC 3165NGW

Une carte Ethernet Qualcomm Atheros Killer

1 port USB Type-C Thunderbolt 3

1 port USB 3.1 Type-A

3 ports USB 3.0 Type-A

Le tout, dans un caisson de 10 litres aux dimensions de 27,6 x 38,4 x 12,8 cm.

Les nombreux ports, les cartes dédiées au réseau et le duo processeur / carte graphique haut de gamme font de cet ordinateur ultra-compact un élément de choix pour un joueur qui souhaiterait avoir une tour mobile sans pour autant se rabattre sur un laptop. Reste que, dans la plus pure tradition de l’esthétique « gaming », le Brix Gaming GT a un look qui ne va avec rien si ce n’est avec l’intérieur d’un vaisseau alien et arbore fièrement des néons et des tons verts aussi inutiles que disgracieux.

C’est assez regrettable de voir qu’en 2016, les constructeurs ne proposent aucune alternative pour les joueurs qui ont muri et souhaitent avoir des objets minimalistes et puissants qui se fondent dans un intérieur d’adulte. Le montage fait maison a encore de beaux jours devant lui !

Aucun prix n’a été communiqué par la marque, mais on imagine que le tarif avoisinera les 2 000 € vu les composants embarqués.