[Deal du jour] Avec son écran incurvé de 27 pouces, HP propose un accessoire indispensable pour les joueuses et les joueurs. Doté d’une bonne définition et d’un très bon taux de rafraîchissement, le HP Omen 27c profite d’une promotion intéressante.

C’est quoi, la promotion sur cet écran gamer de HP ?

Le moniteur Omen 27c de HP, d’une taille de 27 pouces, est normalement vendu autour de 499 €. Amazon le propose en ce moment au prix de 299 €.

C’est quoi ce moniteur gaming de HP ?

Le HP Omen 27c possède un design incurvé pour une meilleure immersion. Sa dalle IPS de 27 pouces offre une résolution QHD de 2 560 x 1 440 pixels. La couleur et le contraste sont excellents, mais le moniteur peut souffrir par moments d’un manque de luminosité. Vous pourrez l’augmenter dans les réglages afin de tirer le meilleur de la dalle. Sachez cependant que l’Omen 27c ne rivalise pas avec l’OLED en matière de luminosité. Pour le reste, l’image est de qualité. La technologie HP Eye Ease filtre la lumière bleue pour jouer confortablement le soir, et la courbure 1000R s’adapte à la forme naturelle de vos yeux, ce qui réduit davantage la fatigue oculaire.

Son taux de rafraîchissement de 240 Hz, apporte une grande fluidité, et est couplé à un temps de réponse de 1 ms, pour un gameplay de vos jeux plus réactif. La technologie FreeSync permet d’éviter les déchirures à écran. En résulte des graphismes nets et des parties fluides, avec le moins de saccades possible.

Vous pouvez ajuster la hauteur de l’écran // Source : HP

Est-ce que cet écran gaming est une bonne affaire à moins de 300 € ?

À moins de 300 € c’est une bonne affaire, si vous cherchez un écran performant pour vos sessions gaming. Sa dalle de 27 pouces avec une courbure de 1000R accentue l’immersion, surtout avec ses bordures. Niveau connectique, il s’accompagne d’un port DisplayPort, d’un port HDMI, et de deux ports USB-A, et d’un port USB-C. Une sortie audio est heureusement aussi présente pour brancher une enceinte externe.

