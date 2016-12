Vidéo : Kamerar ajoute un téléobjectif, un macro et un fisheye à l’iPhone 7 Plus Julien Cadot - il y a 4 heures Tech

Même s'il a deux objectifs, l'iPhone 7 Plus a le droit à ses petits gadgets qui permettent de changer les clichés pris par les utilisateurs.

Le marché des objectifs interchangeables pour smartphone ne date clairement pas d’hier, mais il n’avait peut-être pas vu venir le fait que plusieurs modèles seraient équipées de deux appareils photos en 2016, du Honor 8 à l’iPhone 7 Plus. Les entreprises doivent un peu changer leurs habitudes avec ces nouveaux formats et Kamerar vient de sortir son premier objectif interchangeable conçu pour le fer de lance d’Apple. Ce qui est amusant, c’est que le constructeur propose à chaque fois une modification pour les deux objectifs, plutôt que de proposer des produits individuels.

L’objet qui coûte 45 dollars repose sur une coque sur laquelle viennent se greffer les deux petits modules. Le premier transforme l’objectif grand angle en fisheye (très grand angle), et ajoute du zoom à l’objectif déjà zoomé de l’iPhone 7 Plus. Le deuxième module est dédié expressément à la macro, zoomée ou non. On se demande à quel point ces ajustements perturbent le mode Portrait de l’iPhone 7 Plus, qui repose sur un calcul de la profondeur de champ mené conjointement par les deux objectifs.

Nous profiterons du CES 2017 pour tester ce petit engin.