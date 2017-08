En orbite depuis des années autour de Saturne et ses anneaux, la sonde Cassini va faire cinq derniers tours d'honneur de sa planète avant de plonger dans l’atmosphère. L'occasion d'étudier celle-ci et de faire quelques observations entre temps.

Cinq petits tours et puis s’en va. C’est le destin qui attend la sonde Cassini, un appareil lancé en 1997 avec pour mission d’observer au plus près la planète Saturne, après un voyage de presque 7 ans avant d’arriver à destination.

Celle-ci arrive ainsi au bout du voyage et n’a plus assez de jus pour continuer à ajuster sa trajectoire afin de continuer sa mission. Elle va ainsi commencer — à partir du 14 août 2017, 6h du matin — à s’approcher de plus en plus de la surface de la deuxième plus grosse planète de notre système et entamer ses cinq dernières orbites, avant un crash prévu autour du 15 septembre prochain.

Une dernière observation avant la fin

Cassini devrait s’approcher encore jusqu’à près de 1 630 kilomètres des nuages, afin d’observer une dernière fois le Seigneur des anneaux.

Certes, 1 630 km peuvent sonner comme une distance importante, mais la Nasa anticipe que l’atmosphère sera assez dense. Celle-ci, si elle ne se révèle pas plus épaisse que prévu, permettra l’observation d’aurores et de caractéristiques invisibles à une altitude plus élevée.

Il faudra attendre le 11 septembre pour voir Cassini approcher de sa phase finale, en passant près de la lune Titan, dont la gravité devrait faire sortir la sonde de son orbite. La Nasa prévoit alors de la faire plonger à la surface de la planète pour la détruire — ne préférant pas la laisser comme déchet, qui pourrait compliquer de futures missions. Ce plongeon servira aussi à faire de Cassini la première sonde atmosphérique de Saturne, permettant de « poser les bases d’une future exploration avec cette première incursion », a déclaré Linda Spilker, scientifique du projet pour JPL.

La mort de la sonde spatiale nous ayant permis de découvrir au plus prêt Venus, Jupiter et Saturne est prévue pour le 15 septembre.