SpaceX prévoit de réutiliser le premier étage d'une fusée qui a déjà servi pour mettre un satellite sur orbite. Le décollage est planifié le 17 juin.

Si SpaceX commence à bien maîtriser la récupération du premier étage des fusées que l’entreprise utilise pour mettre des satellites en orbite (en comptant le lancement survenu le 3 juin 2017, la société est parvenue à 11 reprises à ramener un lanceur sur Terre sans encombre, en le posant sur la terre ferme ou sur une barge positionnée au large), elle est moins habituée à les réemployer pour d’autres vols.

Pour l’instant, la compagnie fondée par Elon Musk n’a réutilisé le premier étage de sa fusée Falcon 9 qu’à une seule occasion : lors d’un décollage organisé le 30 mars aux États-Unis. À ce moment-là, on apprenait que cette partie du lanceur avait déjà été sollicitée en avril 2016 au cours d’une mission destinée à ravitailler la station spatiale internationale. La mission avait été un succès et l’étage correctement récupéré.

Hours after CRS-11 lifted off, this flight-proven booster rolled into the hangar at 39A ; targeting June 17 launch of BulgariaSat-1. pic.twitter.com/ZcqRQeJPx6

— SpaceX (@SpaceX) June 7, 2017