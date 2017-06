SpaceX a réussi un nouveau lancement le samedi 3 juin. Le Falcon 9 qui a transporté le vaisseau Dragon est correctement redescendu sur Terre. Le Dragon, lui, avait déjà été utilisé en 2014.

Samedi 3 juin 2017, un Falcon 9 s’est envolé dans le ciel depuis le Kennedy Space Center. Après avoir amené le vaisseau Dragon en orbite, la fusée s’est posée tranquillement sur le sol de Floride. C’est la onzième fois que SpaceX parvient à ramener un lanceur sur Terre dans des conditions qui permettent sa réutilisation.

Ce succès, Elon Musk le considère comme une nouvelle routine. Le fondateur de SpaceX s’est exprimé à la suite du lancement réussi : « On commence à trouver cela normal de réutiliser des fusées. Bien. C’est déjà le cas pour les voitures et les avions et c’est comme cela que cela devrait être pour les fusées ».

It's starting to feel kinda normal to reuse rockets. Good. That's how it is for cars & airplanes and how it should be for rockets.

