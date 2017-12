Chez Numerama, on aime les bons jeux de société, mais on aime aussi vous les faire gagner. Dernier titre coopératif en date pour cet automne : Mysterium... Participez à notre concours pour gagner l'une des boîtes en jeu, mais aussi les extensions Hidden Signs et la toute récente Secrets and Lies !

Vous voulez offrir de bons jeux de plateau à Noël ? En marge de notre sélection de cinq titres, vous avez la possibilité de remporter dès maintenant 3 exemplaires de Mysterium. Ce jeu de plateau coopératif édité par Libellud, à la croisée du classique Cluedo et de l’inventif Dixit, vous met dans la peau de médiums ayant la lourde tâche d’élucider un meurtre au manoir Warwick.

Qui est le coupable ? Où a eu lieu le meurtre ? Et quelle était l’arme du crime ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre à l’aide des visions envoyées par le fantôme du défunt.

Comment participer ?

Pour remporter ce jeu aux superbes illustrations, c’est très simple, et vous pouvez même multiplier vos chances si vous êtes très motivé !

Tout d’abord, il vous suffit de partager le tweet ou d’aimer et commenter la publication Facebook ci-dessous : un exemplaire sera offert à un(e) participant(e) sur Facebook, et un autre à un(e) participant(e) sur Twitter !

🎁 #CONCOURS 🎁 Pour tous les amoureux de jeux de société, des boîtes de #Mysterium à gagner ! 🎲 RT + FOLLOW @Numerama & @Libellud Le formulaire pour avoir une chance supplémentaire & tenter de gagner les extensions ! 👉 https://t.co/IY8q7fZZFy Vous avez jusqu'au 13/12 ! 🍀 pic.twitter.com/NppvGpBGcM — Numerama (@Numerama) December 6, 2017

Mais ce n’est pas tout ! Un troisième exemplaire est mis en jeu avec ses deux extensions, Hidden signs, qui offre des suspects, lieux, armes et visions supplémentaires, ainsi que Secrets and Lies, qui vous permet de découvrir en plus l’histoire qui a mené au meurtre !

Ce set complet vous est accessible en remplissant le formulaire ci-dessous. Le concours prend fin le mercredi 13 décembre : bonne chance à tous !

Chargement en cours…