Incarnez les membres de la communauté de l’Anneau, et revivez leurs aventures au travers de huit chapitres, dans Le Seigneur des Anneaux – Jeu livre d’aventure, notre jeu de société de la semaine.

C’est quoi, le jeu de société Le Seigneur des Anneaux – Jeu livre d’aventure ?

L’ombre de Sauron s’étend sur la Terre du Milieu, et l’Anneau Unique doit être détruit. Depuis la Comté jusqu’à la Montagne du Destin, coopérez tous ensemble, au travers de huit chapitres ayant chacun leurs spécificités.

Accessible à partir de 10 ans, pour 1 à 4 joueurs et des parties d’une vingtaine de minutes, c’est un jeu coopératif, pour jouer en famille ou avec des novices, et idéal pour les fans de l’œuvre originelle.

Édité par Ravensburger, Le Seigneur des Anneaux – Jeu livre d’aventure est un jeu de Jay Little, Ryan Miller et Marcus Ross, commercialisé au prix de 43,90 € chez Philibert.

Comment y jouer ?

Mise en place

La mise en place est simple et rapide.

Outre les éléments communs (différents paquets de cartes, la piste de corruption, etc.), chaque chapitre dispose d’une mise en place spécifique.

Un livre avec d’épaisses pages cartonnées (à l’instar d’un livre pour bébé) fait office de plateau de jeu. À chaque nouveau chapitre, on tourne la page.

Aperçu du matériel. // Source : Ravensburger

La plus grande partie de la double-page représente la zone de jeu, avec différents emplacements (la Comté, le Poney Fringant, etc., pour le premier chapitre). Un encart sur la page de gauche détaille la mise en place et les règles spécifiques de ce chapitre, et un second encart sur la page de droite définit les objectifs (généralement trois) à atteindre.

Une fois tous les éléments en place, et les figurines des personnages sur leurs emplacements de départ, la partie peut commencer.

Déroulement d’une partie

Le jeu est coopératif, les joueurs peuvent donc discuter entre eux pour décider des meilleurs choix à faire. L’un après l’autre, ils jouent leur tour.

On commence par déplacer les personnages qu’on souhaite (Aragorn, Frodon, etc.) : soit un seul personnage de deux cases, soit deux personnages d’une seule case.

Puis on défausse des cartes de notre main pour réaliser différentes actions : effectuer des déplacements supplémentaires, réaliser des actions spécifiques au chapitre (se battre, éteindre un feu, par exemple), ou atteindre un objectif, à condition que toutes les conditions soient réunies.

Une mise en place propre à chaque chapitre. // Source : Ravensburger

Il existe plusieurs types de cartes, avec des symboles différents. Les actions possibles dépendent évidemment des symboles dont on dispose. Et certains personnages ne peuvent utiliser que certains symboles.

Mais il existe des jokers, des cartes Anneau Unique, qui remplacent n’importe quel symbole. Leur utilisation n’est pas anodine : quand une telle carte est défaussée, quelle qu’en soit la raison, on avance d’un cran sur la piste de corruption.

Certaines cases de cette piste déclenchent un événement aléatoire contrariant, qui vient nous mettre des bâtons dans les roues. Pour contrebalancer, il existe des cartes spéciales, qu’on reçoit de temps en temps en cours de partie, et qui procurent des effets très puissants.

Des objectifs propres à chaque chapitre. // Source : Ravensburger

On finit son tour en piochant deux nouvelles cartes, puis on résout un événement aléatoire, dont l’effet dépend du chapitre en cours. Le plus souvent, cet effet est négatif, et nous rapproche de la défaite.

Le chapitre se termine soit par une victoire si tous les objectifs sont remplis, soit par une défaite si les conditions sont réunies. On peut alors le recommencer. Mais on laisse le compteur de corruption sur son emplacement actuel.

Ce dernier monte donc petit à petit, et, si la dernière case est atteinte, la partie est perdue. Pas uniquement le chapitre en cours, mais toute la campagne. Il ne reste alors plus qu’à tout recommencer.

Pourquoi jouer au Seigneur des Anneaux – Jeu livre d’aventure ?

Nous étions assez intrigués à l’annonce de ce nouveau jeu exploitant une licence appréciée, et par ce livre faisant office de plateau. Et nous sommes ressortis plutôt surpris de notre première partie, intrigués même.

Car le jeu est étonnant, et sa mécanique est également étonnante. Alors qu’on pourrait s’attendre à un jeu initié, regorgeant de possibilités, il s’agit finalement d’un jeu très familial, avec des règles très simples, et des parties très courtes.

Pour autant, cela ne l’empêche pas d’être particulièrement agréable à pratiquer. Et cette sensation s’est confirmée tout au long des huit chapitres.

Source : Ravensburger

C’est un vrai jeu coopératif, dans lequel l’entraide est indispensable. Le dialogue et la communication également, on ne peut pas se contenter de jouer chacun dans son coin. Attention tout de même qu’un joueur plus expérimenté ne prenne l’ascendant sur les autres, qui se contenteraient « d’obéir » à ses ordres. On coopère, on soumet ses idées, mais chacun fait bien ce qu’il veut.

Un peu de stratégie, un peu de hasard, et surtout une grosse dose d’anticipation, de planification. Par certains aspects, on pense à Pandemic, dans le même genre de jeux.

L’aspect familial se ressent non seulement dans les règles, mais également dans la difficulté proposée : nous n’avons pas eu trop de mal à terminer la campagne, sans vraiment rencontrer de résistance. Si, comme nous, vous êtes férus de jeux coopératifs, le challenge proposé ne sera sans doute pas à la hauteur. Mais si vous débutez, ou que vous jouez avec des novices ou des enfants, ce sera un très bon jeu d’initiation.

D’autant plus si vous aimez cet univers : les chapitres, les conditions de victoire ou de défaite, les différents lieux, les personnages, les méchants, tout rappelle parfaitement les différentes scènes de la trilogie. Ce n’est pas une condition nécessaire pour autant, on peut tout à fait y jouer sans avoir lu ou vu l’œuvre de Tolkien.

Sans être réellement novateur, Le Seigneur des Anneaux – Jeu livre d’aventure est assez surprenant dans le gameplay proposé. S’il ne convient pas à des experts de jeux coopératifs, c’est en revanche un excellent jeu d’initiation, pour jouer avec des débutants ou des enfants. Encore plus s’ils font fans de cet univers. Une plutôt bonne surprise donc, avec un joli matériel en prime.

En bref Le Seigneur des Anneaux – Jeu livre d'aventure On a aimé Des règles très simples

Les spécificités de chaque chapitre

La trame des films est respectée On a moins aimé Le manque de challenge

A-t-on vraiment envie de recommencer une fois le dernier chapitre terminé ?

Attention à ce qu’un joueur ne prenne pas l’ascendant

