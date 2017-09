Bluehole, studio derrière le phénomène PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS sous-entend que le mode Battle Royale de Fortnite, développé par Epic Games, plagie son jeu.

Les relations entre Bluehole et Epic Games pourraient bel et bien se tendre dans les jours à venir. Car s’ils sont bien liés par un partenariat s’articulant autour du moteur graphique Unreal Engine 4 pour PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, le premier cité s’inquiète d’un éventuel plagiat opéré par le deuxième dans son jeu Fortnite. Ce dernier va effectivement introduire un mode Battle Royale le 26 septembre prochain et sa description officielle n’est pas du tout au goût de Bluehole. Jugez plutôt : « Cent joueurs. Une carte géante. Un bus de combat. Tout le système de construction de Fortnite, combiné à des batailles ultra intenses en JcJ. Le dernier Commandant encore en vie gagne ». Cela ne vous rappelle rien ?

Plagiat ?

Pour se prémunir de toutes formes d’accusation, Epic Games s’est bien évidemment permis de citer ouvertement PUBG comme source d’inspiration. Mais cela ne suffit pas à calmer les inquiétudes de Bluehole, qui craint sans doute la multiplication de PUBG-like sur les plateformes de téléchargement.

Dans son communiqué, Chang Han Kim, le producteur, précise : « Après avoir entendu notre communauté et regardé nous-mêmes des vidéos de gameplay, nous sommes inquiets de voir que Fortnite pourrait reproduire l’expérience pour laquelle PUBG est célèbre. Nous avons aussi noté les références d’Epic Games à PUBG durant la promotion de Fortnite auprès de sa communauté et dans sa communication avec la presse. Cela n’a jamais été discuté et nous pensons que ce n’est pas bien. » On peut lui donner raison : en nommant PUBG, Epic Games, opportuniste, surfe clairement sur la vague.

Le gros, gros hic ? Bluehole fait tourner son PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS avec l’Unreal Engine 4, propriété d’Epic Games. Dès lors, on imagine déjà que d’éventuelles poursuites judiciaires pourraient conduire à un immense imbroglio au regard des intérêts des deux parties. Si Bluehole s’attend à ce que des titres inspirés de PUBG sortent, il espère juste que les développeurs y apposeront leur touche personnelle. Ce qui ne semble pas être le cas du Battle Royale de Fortnite.