Vidéo : Découvrez « Itinéraires du Jeu Vidéo », documentaire retraçant l’histoire de l’art vidéoludique Antoine Boudet - il y a 3 heures Pop culture

Le SELL, syndicat français majeur de l'industrie du jeu vidéo, vient de dévoiler un documentaire qu'il a produit : Itinéraires du Jeu Vidéo. Un petit film qui retrace 60 ans d’existences, de rejet, d'acceptation et de reconnaissance.

Parmi toutes les formes d’expression artistique, il y en a une, jeune, qui commence tout juste à être reconnue : le jeu vidéo. Né dans les années 50 et découvert par le grand public à partir des années 70, le jeu vidéo n’a pas toujours été reconnu à sa juste valeur et est passé par un ascension des plus riches jusqu’à aujourd’hui, son industrie devenant surpuissante et se révélant même plus lucrative qu’Hollywood.

Le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) a pris l’initiative de produire un documentaire sur cette histoire, riche en rebondissements et couvrant près de 60 ans d’Histoire, avec un grand H. Intitulé « Itinéraires du Jeu Vidéo », ce métrage de 13 minutes retrace l’évolution de la perception du jeu vidéo par le public ainsi que son évolution, des bornes d’arcade jusqu’aux consoles 4K d’aujourd’hui.

Au travers d’interviews d’experts du milieu — comme le journaliste Jean Zeid ou encore Tomohiro Nishikado, le créateur de Space Invaders — et d’intellectuels — le philosophe Mathieu Tricot et le sociologue Aurélien Fouillet, entre autres —, entrecoupées d’images d’archives, le documentaire trace différents parallèles entre jeu vidéo et d’autres formes artistiques, comme le rock ou la bande-dessinée, pour expliquer son histoire.

L’initiative de la SELL, réalisée par Crush Production, est une première étape. Le syndicat prévoit une série revenant sur différents aspects du jeu vidéo, notamment les dessous de la création. De futurs épisodes devraient donc suivre entre la fin de l’année et le début de 2018.