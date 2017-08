Après iOS, le jeu de réflexion Monument Valley 2 est sur le point d'arriver sur Android. Les préinscriptions sont ouvertes.

Disponible depuis juin 2017 sur iOS, Monument Valley 2 sera très bientôt disponible sur Android. Signe de l’arrivée imminente du jeu vidéo, il est depuis peu possible de se préinscrire sur la page Google Play qui lui est consacrée afin de recevoir une notification sur le smartphone quand il sera sorti. Attention : la version du système d’exploitation sur votre terminal doit être au minimum Android 4.4.

L’histoire, révélée lors de la Worldwide Developers Conference, consiste à « guider une mère et sa fille le long d’une épopée qui vous fera traverser des structures magiques, découvrir des chemins éthérés et résoudre des énigmes enchanteresses dans le but de percer les secrets de la Géométrie Sacrée », raconte, e studio ustwo Games Ltd. Ce n’est pas une suite directe du premier volet.

Côté jouabilité, Monument Valley 2 est un jeu de réflexion dans lequel vous déplacez un personnage dans un environnement à la géométrie incohérente. L’univers rappelle celui imaginé par Maurits Cornelis Escher, un artiste néerlandais connu pour ses constructions impossibles. Structures en mouvement, labyrinthes, énigmes seront autant d’obstacles sur votre chemin.

Côté tarification, aucun prix n’a été annoncé mais sa déclinaison sur iOS coûte 5,49 euros.