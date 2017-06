Vidéo : Surprise : Monument Valley 2 est disponible Julien Lausson - à l'instant Pop culture

Après un premier épisode qui a fait sensation lorsqu'il est sorti, le studio ustwo Games remet le couvert avec Monument Valley 2. Dévoilé par surprise lors de la WWDC et rendu disponible immédiatement après, le jeu n'est pour l'instant disponible que sur iOS.

Les amateurs de puzzle games sur iOS vont être aux anges. À la surprise générale, le studio ustwo Games Ltd a annoncé lors de l’édition 2017 de la Worldwide Developers Conference (WWDC) un nouvel épisode de Monument Valley, un jeu de réflexion dans lequel vous devez déplacer un personnage dans un environnement à la géométrie improbable, pour ne pas dire impossible.

Dans Monument Valley 2, qui n’est pas une suite directe du premier volet, vous devez « guider une mère et sa fille le long d’une épopée qui vous fera traverser des structures magiques, découvrir des chemins éthérés et résoudre des énigmes enchanteresses dans le but de percer les secrets de la Géométrie Sacrée », annonce le synopsis.

Pour les connaisseurs, le jeu vidéo se déroule dans un monde qui rappelle l’œuvre de Maurits Cornelis Escher, artiste néerlandais célèbre pour ses constructions impossibles. Comme dans le premier épisode, vous devez parcourir un univers labyrinthique, avec des structures en mouvement et des énigmes qui parsèmeront votre voyage. L’ambiance est résolument étrange et onirique.

Annoncé lundi 5 mai lors de la WWDC 2017, Monument Valley 2 est pour le moment uniquement accessible aux joueurs ayant un terminal Apple tournant avec iOS 9 ou supérieur. Mais cette période d’exclusivité ne devrait durer qu’un temps : on doute que le studio se prive trop longtemps d’un système d’exploitation qui pèse 80 % du marché des plateformes mobiles.

Monument Valley 2 est vendu 5,49 euros.