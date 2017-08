Frontier Developments va sans doute réaliser le rêve de beaucoup de gens : sortir un jeu de gestion dans l'univers de Jurassic Park.

Les dinosaures de la franchise Jurassic Park, film culte des années 1990, sont bel et bien de retour. Revigorés par le succès monstrueux du blockbuster Jurassic World (près d’1,7 milliard de dollars de recette au box office mondial), ils reviendront prochainement dans une suite mais aussi dans un jeu vidéo. Durant le show organisé par Microsoft dans le cadre de la gamescom 2017, Frontier Developments (Elite Dangerous) a levé le voile sur Jurassic World Evolution, attendu pour l’été 2018 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Avoir son propre parc de dinosaures

Plutôt que de faire un jeu d’action stupide et insipide, Frontier Developments s’est dit qu’il serait mieux d’utiliser l’essence de la marque et d’en faire une expérience vidéoludique. En d’autres termes, Jurassic World Evolution prendra la forme d’un jeu de gestion. La description précise : « bâtissez votre propre Jurassic World, créez de nouvelles espèces de dinosaure et construisez des attractions, des confinements et des laboratoires de recherche. Chaque choix conduit à un chemin différent et des défis spectaculaires se lève tandis que ‘la vie trouve toujours un chemin’ ».

On rappellera que Frontier Developments maîtrise les mécaniques de gestion comme personne. Après tout, le studio a livré par le passé des titres comme RollerCoaster Tycoon 2, Zoo Tycoon ou plus récemment Planet Coaster. Autant dire que le studio sait de quoi il parle et que les dinosaures sont entre de bonnes mains.