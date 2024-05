Lecture Zen Résumer l'article

Servez vos clients avant qu’ils ne s’impatientent, dans Coffee Rush, notre jeu de société stressant de la semaine.

C’est quoi, le jeu de société Coffee Rush ?

Votre petit café a du succès. Beaucoup de succès. Un peu trop même, puisque vous avez du mal à honorer les commandes de tous vos clients. Attention à ne pas récolter trop d’avis négatifs !

Accessible à partir de 8 ans, pour 2 à 4 joueurs et des parties d’une trentaine de minutes, le jeu propose des règles simples tout en nécessitant de la stratégie pour planifier ses actions… malgré l’urgence des commandes qui défilent.

Édité par Korea Boardgames, Coffee Rush est un jeu de Euijin Han, illustré par Siwon Hwang, et commercialisé au prix de 32,95 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Chaque joueur se voit attribuer les commandes de ses clients. Des plus simples (le ristretto) aux plus complexes (un café latte caramel glacé par exemple).

Une partie à quatre. // Source : Korea Boardgames

Pour honorer ces commandes, on déplace son pion sur le petit plateau quadrillé commun à tout le monde. On dispose de trois mouvements à chaque tour, et quand on arrive sur une case, on récupère l’ingrédient correspondant (un grain de café, une goutte de lait, un carreau de chocolat, etc.).

On place ensuite ces ingrédients dans nos tasses. Mais attention, on n’en a que trois en tout et pour tout. On ne peut donc préparer que trois commandes à la fois.

Quelques recettes. // Source : Korea Boardgames

Quand une commande est prête, on l’envoie au client. Pour préparer un café latte caramel glacé par exemple, il faut placer un grain de café, un morceau de caramel, une goutte de lait et un glaçon dans une même tasse. Pour le ristretto, un grain de café et un peu de vapeur suffisent.

Source : Une commande terminée.

Quand la commande est envoyée, le client est content, et vous laisse un avis positif sur les réseaux sociaux (des points de victoire en fin de partie). Mais les clients sont impatients, et n’aiment pas attendre trop longtemps. À la fin de chaque tour, les commandes pas encore honorées descendent d’un cran dans la file d’attente, de 1 à 4. Et une fois au 4e cran de la file, si la commande n’est pas envoyée, le client s’en va mécontent, en laissant un avis négatif (des points en moins à la fin de la partie).

Pour nous aider, on peut échanger des avis positifs contre des améliorations, permettant des facilités de déplacement sur le plateau des ingrédients, ou d’en récupérer plusieurs d’un coup.

On joue ainsi à tour de rôle, jusqu’à ce qu’un joueur cumule 5 avis négatifs, synonyme de fin de partie. Chacun compte ses points et le plus gros score l’emporte.

Pourquoi jouer à Coffee Rush ?

On retrouve dans Coffee Rush les sensations des jeux vidéos ultra-speed tels Overcooked par exemple. On ne joue pourtant pas sous la contrainte du temps, on ne joue pas sous pression.

Mais voir sa pile de commandes grossir au fur et à mesure de la partie, et voir ses clients s’impatienter de plus en plus, augmente son stress, c’est imparable.

Source : Korea Boardgames

Il faut alors savoir lâcher prise, laisser tomber certaines commandes, et se concentrer sur d’autres. L’optimisation est la clé de la victoire. Et la planification surtout, puisque vous savez exactement quels ingrédients vous pouvez récupérer plusieurs tours à l’avance, tant l’interaction est quasi totalement absente entre les joueurs.

À tel point que vous devriez oublier Coffee Rush si c’est un critère de choix de vos jeux. Un joueur pourrait quitter la table en pleine partie, ça ne changerait rien à la suite de son déroulement.

Parlons rapidement du matériel. Les illustrations des cartes des boissons sont vraiment très réussies… elles sont très appétentes, et donnent très envie de les déguster. Les différents ingrédients et les tasses sont tout mignons, avec la forme correspondante (le grain de café a une forme de grain de café, etc.). Mais on se rend vite compte que ça nuit à la lisibilité (les tasses sont trop petites pour bien distinguer leur contenu). Et y avait-il vraiment besoin de tout ce plastique ? De simples cubes en bois avec des couleurs adéquates (blanc pour le lait, noir pour le café, marron pour le chocolat, etc.) auraient tout aussi bien fait l’affaire. On passe d’un effet « waouh » à l’ouverture de la boîte à une désagréable impression de jouer à la dinette.

Malgré ça, Coffee Rush est un jeu très agréable à pratiquer, si le manque d’interaction ne vous gêne pas. Les règles sont simples et familiales, les parties pas trop longues (même si un peu répétitives sur la fin), mais demandent tout de même de la stratégie, surtout de l’optimisation et de la planification. Et l’urgence des commandes qui s’accumulent et le risque de voir des clients mécontents font vraiment tout le sel du jeu. Une mécanique qu’on ne voit pas très souvent dans les jeux de société, mais qui fonctionne plutôt bien.

En bref Coffee Rush Voir la fiche 32,95 € sur Philibert On a aimé La pression des commandes qui défilent

Des règles très accessibles

La planification nécessaire

Les illustrations des boissons… ça donne super envie ! On a moins aimé Tout ce plastique inutile

Une dinette ou un jeu de société ?

Des parties un peu répétitives

Aucune interaction

