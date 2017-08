Sony a donné les détails du firmware 5.0 qui s'installera bientôt dans les PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro du monde entier. Quoi de neuf au menu ? Rien de franchement appétissant.

Il y a quelques jours, Eurogamer dévoilait quelques-unes des supposées fonctionnalités attendues dans le prochain firmware de la PlayStation 4, qui passera au 5.0 (en bêta fermée à partir d’aujourd’hui). Un changement de chiffre préfigure normalement de grosses nouveautés et, à la lecture des informations désormais officialisées par Sony, il n’y a rien de transcendant à retenir.

On s’attendait par exemple à ce que la console numéro 1 du marché permette de suivre n’importe qui comme nous pourrions le faire sur un réseau social, ce ne sera finalement pas le cas. Du moins, pas maintenant.

Un firmware gentillet

Sur son blog, Sony met en avant la possibilité de mieux gérer les différents profils au sein d’une même famille, permettant notamment d’intégrer un contrôle parental spécifique pour des sous-comptes spécialement créés pour ses enfants. Pour l’heure, il est universel, donc appliqué à tout le monde. Ce qui peut poser problème en fonction des âges.

Pour sa part, la diffusion en 1080p à 60 fps via Twitch sur PS4 Pro est bel et bien au programme. Tout comme l’opportunité d’afficher les messages des spectateurs lors de l’utilisation du PlayStation VR. Le casque de réalité virtuelle compte également se rendre compatible avec le son surround virtuel 5.1 et 7.1 pour le visionnage de Blu-ray et DVD en mode cinématique.

Comme prévu, le menu rapide va se mettre à jour pour ajouter des informations essentielles, comme l’état d’avancée d’un téléchargement, ou l’opportunité de quitter directement une Party en appuyant sur le moins de boutons possible. Les notifications ne comptent pas être en reste non plus : elles pourront être désactivées pour ne pas gêner lorsque l’on regarde un film ou une série ou ne rien afficher d’un message reçu (comme sur les smartphones).

Du côté social, on notera l’ajout d’une option pour créer des listes d’amis personnalisées, ce qui pourra s’avérer utile pour, par exemple, créer un groupe de Raid dans Destiny 2. Enfin, vous aurez l’opportunité d’envoyer de la musique par message grâce à Spotify.