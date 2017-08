La PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro vont bientôt passer au firmware 5.0. Une fuite révèle quelques unes des fonctionnalités au programme.

C’est bientôt la rentrée et les consoles s’y préparent comme il se doit. Alors que la Xbox One se prévaut d’une refonte totale de son interface avec une large place à la personnalisation, la PlayStation 4 va prochainement recevoir son firmware 5.0. Qui dit changement de chiffre, dit forcément fonctionnalités majeures au programme. Sony n’a encore rien voulu dire sur le sujet mais le très sérieux Eurogamer a pu se procurer un supposé document détaillant quelques-unes des nouveautés. Visiblement, l’un des maîtres mots sera d’encourager plus d’échanges de contenus et d’interactions sociales entre les joueurs.

La PS4 veut devenir un réseau social

Voilà pourquoi le streaming en 1080p à 60 fps via Twitch arrive, sur PlayStation 4 Pro tout au moins. Cela offrira un confort visuel supplémentaire à ceux qui regardent, doublé d’une meilleure vitrine pour les développeurs (sous couvert que leurs jeux soient à 60 fps). Toujours dans cette idée de focus sur le social, on pourra suivre les autres joueurs comme nous pourrions le faire sur un réseau sans requête d’amis nécessaire (exemple : Instagram). Bien évidemment, des restrictions sur ceux qui pourront s’abonner à votre profil seront applicables. Et on ne sait pas s’il y aura des mentions J’aime pour faire comprendre aux gens qu’on adore ce qu’ils font.

Par ailleurs, le firmware 5.0 offrira plus de latitude dans la gestion de son compte, surtout pour les parents. Ces derniers auront la possibilité de créer des sous-comptes pour veiller à ce que leurs enfants n’aient pas forcément accès à tout (il y aura même une application web pour bien tout gérer). On parle aussi d’un regroupement en famille, ce qui pourrait s’avérer utile pour partager sa ludothèque.

Le firmware 5.0 offrira plus de latitude dans la gestion de son compte, surtout pour les parents

Enfin, les notifications vont enfin apparaître dans le menu rapide afin, par exemple, d’éviter aux utilisateurs de retourner à l’écran d’accueil pour jeter un œil à l’avancée d’un téléchargement pendant une partie. La mise à jour 5.0 comprendra aussi des notifications pour les événements, l’affichage de commentaires quand on streame depuis le PlayStation VR et la compatibilité avec sept nouvelles langues.

On gardera à l’esprit que des choses peuvent disparaître entre temps. Et que d’autres peuvent apparaître lors de la mise à disposition.