Le quatrième épisode du phénomène Sims s'apprête à s'offrir un portage sur PS4 et Xbox One. On connaît déjà la date de sortie : le 17 novembre 2017.

C’était à se demander pourquoi Electronic Arts n’avait pas encore ouvert cette boîte de Pandore. Un oubli qui sera finalement de l’histoire ancienne le 17 novembre prochain, date à laquelle sortira Les Sims 4 sur PlayStation 4 et Xbox One.

Car, aussi étonnant que cela puisse paraître, le hit développé par Maxis et sorti en 2014, n’est pour le moment disponible que sur PC et Mac. Bientôt, les joueurs console ne seront plus lésés.

Trois ans plus tard

Bien évidemment, Les Sims 4, véritable simulation de vie virtuelle, n’oubliera rien en route en opérant son passage du PC vers la PS4 et la Xbox One. L’expérience s’articulera toujours autour de la création de son avatar puis de son développement dans un environnement très porté sur le social.

La productrice Lyndsay Pearson l’assure : « Les joueurs peuvent donc s’attendre à retrouver ce jeu si particulier, ses possibilités de création et l’humour caractéristique de la franchise Les Sims. La seule limite avec la vie est l’imagination du joueur. »

Sur PS4 et Xbox One, Les Sims 4 revendiquera un contenu de base assez conséquent : le jeu original et les éléments apportés via les mises à jour depuis son lancement sur PC (quid des DLC ?). Il s’étoffera par la suite avec d’autres patches et des extensions (que l’on imagine payante).

Les plus impatients pourront même y goûter quelques jours avant sa sortie : le 9 novembre via l’accès anticipé garanti par l’EA Access (réservé aux joueurs Xbox One abonnés au service) ou le 14 novembre grâce à l’Édition Fête Deluxe (comprenant également quelques objets loufoques). Enfin, toute précommande donnera accès au bonus Kit d’Objets Ambiance Patio (des bains à remous et des décorations pour l’extérieur).