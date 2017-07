Vidéo : Pokémon Go : les créatures légendaires arrivent ce week-end Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Niantic a levé le voile sur une information que beaucoup de dresseurs attendaient : l'arrivée des Pokémon Légendaires !

Maintes fois teasées ces derniers mois, les créatures légendaires vont très bientôt faire leur apparition dans Pokémon Go. Elles vont sans surprise être ajoutées à l’occasion de la fête géante entourant le premier anniversaire de l’application phénomène. La date précise de leur arrivée sera conditionnée par un défi géant organisé ce week-end dans le cadre du Pokémon Go Fest de Chicago. Si certains objectifs sont remplis par la communauté, le tout premier Pokémon Légendaire pourra être vaincu afin d’être ensuite mis à disposition des dresseurs du monde entier.

Ils arrivent !

Pour capturer un Pokémon Légendaire, il faudra passer par les Arènes, récemment modifiées, et guetter l’apparition d’Oeufs Légendaires uniques. Il s’agira ensuite de vaincre un Boss de Raid Légendaire pour avoir la chance d’attraper une créature hyper rare. À tout hasard, Niantic Lab précise, « Si les Pokémon Légendaires les aideront dans leurs combats contre les Boss de Raid et les Combats d’Arènes les plus rudes, les Dresseurs ne pourront pas s’en séparer afin de leur faire défendre ces dernières. »

Ce n’est donc plus qu’une question de jours avant de pouvoir gonfler sa collection avec Electhor, Artikodin ou encore Sulfura. Il n’en faudra pas beaucoup plus pour forcer les fans les plus fidèles de Pokémon Go à ressortir de chez eux pour partir en quête de ces bestioles tant espérées, et tellement puissantes en combat.

On notera qu’il sera possible de suivre le rassemblement du Grant Park de Chicago et son évolution depuis la plateforme Twitch.