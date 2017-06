Le projet porté par Patty Jenkins et Snyder est un grand bol d'air pour l'univers poisseux de DC par Warner Bros. Prolixe et malin, l'univers qui soutient l'héroïne est aussi fantasmagorique qu'attrayant. La personnalité et le charme de Gal Gadot finissent d'ajouter à l'héroïne un supplément d'âme qui manque souvent au genre. Incarnée et essentialisée, cette Wonder Woman est une super-héroïne réussie et convaincante.

Néanmoins, le cahier des charges DC semble encombrant pour maintenir légereté et distance tout du long, et la rupture entre le bon début et l'inepte dénouement brise de nombreux espoirs. Non Wonder Woman n'a finalement pas les qualités que l'on espérait. Toutefois, le tandem Gadot/Jenkins s'en approche étonnamment, et cela fait un grand bien au genre.

Malheureusement, difficile de le conseiller aux amoureux du cinéma : si c'est une très correcte production, ce n'est pas un bon film pour ceux qui ne sont pas fans. Trop cadrée, nœud-nœud et dissonante, l'aventure de la super-héroïne manque de profondeur pour en faire plus qu'un film de genre.