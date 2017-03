Blizzard Entertainment s'est enfin décidé à lancer les saisons de Diablo III sur PS4 et Xbox One. Trois ans après l'introduction sur PC.

Alors que les joueurs PC de Diablo III s’apprêtent à se lancer dans la dixième saison, leurs homologues PlayStation 4 et Xbox One vont bientôt vivre leur toute première. En effet, la mise à jour 2.5.0 du hack’n’slash de Blizzard, préfigure l’arrivée de ce mode très attendu sur console et en place sur PC depuis 2014. Le coup d’envoi est prévu pour le 1er avril, à 2h du matin, heure française. Promis, ce n’est pas un poisson.

Il était temps

Au cas où vous ne seriez pas familiers avec le concept des saisons de Diablo III, elles permettent tout simplement de redécouvrir le jeu sous un prisme différent, soit en redémarrant l’aventure depuis le début avec un personnage tout beau tout neuf.

Bien évidemment, l’idée est de progresser en gagnant des niveaux, de remplir des défis et d’obtenir du loot spécifique afin de grimper dans un classement garantissant le caractère addictif. Les saisons sont pensées pour les vétérans, qui adorent grinder, et les nouveaux venus, qui gagneront des niveaux et des objets intéressants très rapidement (chaque groupe de missions rapporte une pièce de set)

À la fin de chaque saison, votre héros ainsi créé pourra être utilisé normalement dans les autres modes, de la même manière que vous pourrez récupérer tous les objets durement remportés (via les boîtes aux lettres). Vous pourrez ensuite passer à la saison suivante avec un autre avatar.