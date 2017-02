Le jeu phénomène de Mojang ne désemplit pas depuis sa sortie en 2011. De 106 millions d'exemplaires vendus en juin dernier, il est passé à 122 millions il y a peu.

On pourrait croire que le succès de Minecraft, lancé (déjà) en 2011, est en train de faiblir avec le temps. On observe pourtant tout le contraire : Mojang s’est fendu d’une série de tweets mettant en lumière les derniers chiffres du jeu bac-à-sable appartenant à Microsoft.

Depuis sa sortie, le titre s’est écoulé à 122 millions d’exemplaires, ce qui en fait la deuxième meilleure vente de tous les temps derrière Tetris. Un véritable bulldozer qui continue de tout écrabouiller sur son passage.

Hurrah ! Sending a big thank you to all our amazing players. pic.twitter.com/5RaD1dpW65 — Minecraft (@Minecraft) February 27, 2017

Les ventes ne faiblissent pas

Il faut dire que Mojang ne cesse décliner Minecraft sur de plus en plus de plateformes. Le jeu est par exemple récemment sorti sur l’Apple TV. En revanche, le studio ne donne pas le détail exact de ces 122 millions d’unités ayant trouvé preneurs, même si la plus grande part du gâteau doit logiquement revenir à la plateforme PC.

On sait en outre que Minecraft revendique 55 millions de joueurs actifs chaque mois, soit quasiment l’équivalent de la population française. Avec humour, le community manager a précisé que ce chiffre était suffisant pour entourer la Terre en faisant la chenille, même s’il n’a aucune idée du nombre de personnes qui se trouveraient dans l’eau (il conseille de prendre son masque et son tuba).

… We didn't calculate how many of you in the conga line would be going for a swim. Pack your snorkel ! pic.twitter.com/trDqqDbgI2 — Minecraft (@Minecraft) February 27, 2017

Pour rappel, Minecraft est disponible sur PC (Windows, Windows 10, Linux, MacOS, Oculus Rift), mobile (Android, Windows Phone, iOS, Amazon Kindle Fire, Gear VR), console (PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PSVita, Wii U) et sur l’Apple TV. Sans trop se mouiller, on peut miser sur un portage Nintendo Switch dans les mois venir.