Vidéo : Revivez l’histoire des Oscars en quelques minutes avant la 89e cérémonie Alexis Orsini - il y a 6 heures Pop culture

Avant de découvrir les films qui sortiront couronnés de la 89e cérémonie des Oscars, (re)découvrez les films oscarisés depuis le début du 20e siècle dans trois catégories différentes : meilleurs effets spéciaux, meilleur film, meilleur film d'animation. Le tout grâce à des compilations vidéo de quelques minutes.

Vous souhaitez devenir incollable sur l’histoire des Oscars juste avant la 89e cérémonie qui aura lieu ce dimanche 26 février (dans la nuit de dimanche à lundi à partir de 1h du matin, heure française) ? Il vous suffit de regarder les montages bien pratiques de la chaîne YouTube Burger Fiction.

Celle-ci retrace, dans des vidéos distinctes, tous les films oscarisés dans une catégorie spécifique depuis leur création : meilleur film, meilleurs effets spéciaux, meilleur film d’animation…

De La Guerre des mondes à Ex Machina

Ces compilations permettent de retracer, en quelques minutes, des décennies de cinéma et de constater à quel point certains effets spéciaux de films quasi-centenaires n’ont pas vieilli (comme Le pays du dauphin vert, en 1947) quand d’autres, restent spécifiquement ancrés à une époque (le slow motion de Matrix).

De La Guerre des mondes (1953) à 2001, l’Odyssée de l’espace (1968) en passant par Mary Poppins (1964) et Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (1988) — sans oublier la trilogie originale Star Wars –, la chronologie des « meilleurs effets spéciaux » permet d’observer l’évolution des techniques depuis la fin des années 1930. Et de se rappeler que cette catégorie était dominée, au début de ce siècle, par le Seigneur des Anneaux, dont les trois épisodes ont réalisé un triplé entre 2001 et 2003.

Cette année, le titre se jouera entre Rogue One, Deepwater Horizon, Doctor Strange, Le Livre de la Jungle, et Kubo et l’armure magique.

Les films d’animation, reconnus depuis 2001

Du côté des meilleurs films, la chronologie montre la diversité des films couronnés depuis 1929 (et le premier vainqueur, Les Ailes, sorti en 1927), même si Hollywood a visiblement un faible pour les histoires d’amour. Cette année, la compétition est particulièrement rude pour succéder à Spotlight, entre Premier contact, Fences, Tu ne tueras point, Comancheria, Les Figures de l’ombre, Manchester by the sea, Lion, Moonlight et La La Land, grand favori avec 14 nominations.

L’historique des films d’animation, lui, est beaucoup plus succinct, la catégorie ayant vu le jour en 2001. Depuis la victoire inaugurale de Shrek, le genre est largement dominé par Pixar. Ce 26 février 2017, Kubo et l’armure magique, Vaïana, Ma vie de courgette, La Tortue rouge et Zootopie s’affronteront au Dolby Theatre de Los Angeles.

Et si vous voulez impressionner votre entourage en vous livrant au jeu des prédictions, sachez que celles des parieurs s’avèrent presque toujours exactes. Depuis 2004, ils ont ainsi prédit systématiquement le vainqueur du meilleur film, sauf en 2009 avec la victoire de Milk. Si la surprise et la diversité ne sont pas forcément au rendez-vous, l’essentiel, pour l’Académie du cinéma américain, reste de faire rêver le public.