Un DJ a réalisé un site qui permet de mélanger plusieurs titres cultes des années 2000. Le résultat, délirant, séduira toutes les générations qui ont connu l'iPod.

Ne vous êtes-vous jamais demandés à quoi ressemblerait un mashup entre la chanson hip-hop « Move Bitch » de Ludacris et « All Star » des Smash Mouth ? Vous trouverez la réponse à cette question et à beaucoup d’autres sur TheMagicIpod.com.

Réalisé par un DJ de mashup (Death Cab for Yeezy), le site présente deux sections avec des chansons emblématiques des années 2000 : des morceaux de rap, du rock, de la pop, du punk rock…

Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir un des morceaux de la section hip-hop (située à gauche), en la combinant à une chanson de l’autre section (à droite). Mais toutes les combinaisons ne sont pas possibles car le DJ a seulement relié les chansons avec des rythmes similaires et écoutables.

C’est évidemment à essayer.