Elon Musk a indiqué dans un message sur Twitter qu'il compte présenter ses camions le 26 octobre.

Il y a du retard à l’allumage pour la démonstration des camions autonomes de Tesla. Alors que l’entrepreneur américain Elon Musk annonçait ce printemps un évènement au mois de septembre pour dévoiler sa vision du poids lourd électrique et autonome, c’est finalement au mois d’octobre que le groupe fera les présentations.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal.

— Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2017