Microsoft a profité de la Gamescom pour lever le voile sur une édition spéciale de la Xbox One X, à quelques semaines de sa commercialisation. La One S n'est pas en reste, avec une édition limitée Minecraft réussie.

Project Scorpio était le nom de code de la Xbox One X, dévoilée à l’E3 2017. Nous avions déjà pu mettre la main sur la version classique, mais Microsoft a néanmoins prévu une édition limitée. Cette dernière vient d’être annoncée, lors de la Gamescom 2017 qui ouvre ses portes mardi prochain.

Pour rappel, la One X est annoncée comme la plus puissante console au monde. Avec un GPU capable d’accomplir 6 téraflops, 326 Go/s de bande passante et 12 Go de mémoire graphique GDDR5, Microsoft compte rattraper son retard sur la PlayStation 4 Pro.

Xbox One X Project Scorpio Edition

La Xbox One X Project Scorpio Edition est finalement une Xbox One X classique, à un détail près : le nom de code de la console est imprimé en vert sur l’engin, mais aussi sur la manette. Elle est vendue au même prix que la One X, 499 euros sur le Microsoft Store et Amazon, mais en quantité limitée.

La console est également un soupçon différente, avec une coque striée.

Xbox One S Minecraft Limited Edition

Plus surprenante que la Xbox One X avec sa robe Scorpio, la Xbox One S a été annoncée dans une édition Minecraft lors de la Gamescom. Cette édition reprend les éléments clés du jeu Minecraft. Un design plutôt réussi.

Elle sera disponible le 3 octobre prochain pour 399 euros (disponible en pré-commande). À ce prix, vous avez le socle pour faire tenir la console droite, et des codes de téléchargement pour Minecraft et le pack Minecraft Redstone. Notez qu’il est également possible d’acheter la manette seule — elle est bien entendu compatible PC, pour près de 70 euros sur le Microsoft Store.