Vous cherchez à créer votre entreprise et vous ne voulez pas tomber dans des pièges que vous auriez pu éviter avec une bonne formation ? 5 entrepreneurs issus de l'ECE Paris vous racontent l'histoire de leur entreprise, de la genèse du projet à sa pérennisation.

Être son propre patron, travailler sur ses projets, se sentir porté par ses propres idées : voilà, entre autres, pourquoi des femmes et des hommes choisissent aujourd’hui de créer leur entreprise. Et si toutes et tous s’accordent sur ce qu’ils ont appris en chemin, personne ne peut dire qu’une telle aventure est un long fleuve tranquille. L’expérience est formatrice, mais on s’aperçoit bien souvent que les erreurs des uns sont répétées par les autres. Rien de mieux pour éviter cela que de choisir les bonnes formations et d’écouter les conseils de celles et ceux qui sont déjà passés par la case de l’entreprenariat.

C’est pour cela que l’ECE Paris, école d’ingénieurs parisienne, a réalisé quatre entretiens avec des anciens élèves qui ont créé leur entreprise. Aurélie Perruche (MaSpatule.com), Thibault Louis-Lucas (Pistache), Alexandre Scheck (Enovap), Jean-Baptiste Kaloya (Hype !) et Valentin Lecomte (Kuantom) ont été interrogés par l’école pour raconter leur parcours d’entrepreneur.

Chaque vidéo répond en quelques minutes à une problématique que tous les futurs entrepreneurs se posent, de la concrétisation d’une idée à la pérennisation d’un projet en passant par le financement et les défis techniques rencontrés sur leur parcours.

Genèse du projet

Comment naît une idée ? Est-ce que toutes les idées peuvent faire des entreprise ? Comment savoir que son idée est bonne ? Toutes ces questions, les entrepreneurs se les sont posées un jour. Pour éviter les écueils et aller dans la bonne direction, les anciens étudiants de l’école partagent leur expérience et racontent la naissance de leurs entreprises.

Financement

Trouver des fonds pour financer son projet, cela ne se fait pas en un claquement de doigt. Les entrepreneurs ont tous vécu ce passage essentiel dans la vie d’une jeune entreprise et expliquent comment certaines ressources peuvent mieux correspondre à certains types de projet.

Défi technique

Sous-estimer la technologie dans une entreprise en 2017 n’est pas un bon départ. À l’heure du numérique, les défis techniques sont nombreux et une bonne maîtrise des outils modernes est toute aussi nécessaire qu’une définition judicieuse d’un cahier des charges. Formés dans une école d’ingénieur, les 5 entrepreneurs interrogés ont une culture particulièrement complète des questions liées à la technique.

Pérennisation et Management

Prendre le risque de créer son entreprise, c’est bien. Pérenniser son business en faisant les bons choix, c’est toujours mieux. Dans cette vidéo, les anciens de l’ECE Paris évoquent le passage difficile vers la rentabilité et les décisions qui ont dû être prises pour que leurs entreprises soient saines et en croissance.

