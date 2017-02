Ubisoft San Francisco, en charge du prochain RPG South Park, vient de recruter quatre ex-employés de chez Telltale Games. La firme française affirmait pourtant il y a quelques mois vouloir accorder moins de place à la narration...

En novembre, Ubisoft disait vouloir moins de narration dans ses jeux vidéo, préférant laisser aux joueurs la liberté de se créer sa propre expérience. Trois mois après, le studio semble prendre une direction contraire. Son antenne située à San Francisco, notamment en charge du développement de South Park : L’Annale du Destin, vient en effet de recruter quatre anciens employés de Telltale Games, un studio passé maître dans l’art de raconter des histoires , auquel on doit les adaptations réussies de The Walking Dead, Minecraft ou encore Batman.

Certes, ses outils de gameplay se basent sur les choix entrepris par les joueurs mais la narration y reste néanmoins très présente et dessine les contours d’un vrai récit, ce qui est un peu contradictoire avec les déclarations récentes d’Ubisoft.

Bientôt des jeux à choix chez Ubi ?

Ubisoft San Francisco a donc recruté Dennis Lenart et Nick Herman, deux directeurs du design, ainsi que Pierre Shorette, directeur de la narration et Adam Sarasohn, producteur créatif.

On notera surtout que Pierre Shorette s’est distingué pour son travail d’écriture sur The Wolf Among Us, la deuxième saison de The Walking Dead (moins bonne que la première ceci dit) ou encore Tales from the Borderlands. Quand il s’agit de tenir une plume, il sait de quoi il parle et il a dirigé plusieurs scénaristes chez Telltale Games.

Ce recrutement fait suite à l’annonce d’un nouveau retard pour le RPG South Park : L’Annale du Destin, principal projet en cours d’Ubisoft San Francisco… où la narration jouera d’ailleurs un rôle important.