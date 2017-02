Le RPG South Park : L’Annale du Destin devait sortir en décembre avant d'être repoussé au mois de mars. Désormais, il faudra peut-être attendre jusqu'en 2018 pour pouvoir péter sur ses adversaires...

Porté par le succès du premier opus, la popularité de la saga et le buzz généré par le Nosulus Rift (un simulateur olfactif de prout), South Park : L’Annale du Destin suscite plus que jamais l’intérêt des fans des sales garnements de la télévision américaine. Mais ils devront s’armer d’encore un peu de patience. Car Ubisoft n’a eu d’autre choix que d’annoncer un nouveau report pour le RPG prévu sur PlayStation 4, Xbox One PC.

Ce retard est en effet loin d’être le premier : le titre devait initialement être disponible au moment où nous écrivons ces lignes. Prévu pour le 6 décembre dernier, il a été repoussé une première fois au trimestre en cours. Il n’apparaît finalement pas dans les comptes de l’année fiscale se terminant au 31 mars prochain.

Nouveau retard

South Park : L’Annale du Destin débarquera donc lors du prochain exercice, soit entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. Un coup dur pour les aficionados de la série télé, d’autant que cette suite de South Park : Le Bâton de la vérité préfigure la même chose que le premier, en mieux. À cause de son retard, Ubisoft doit logiquement revoir son chiffre d’affaires à la baisse. Il ne devrait pas dépasser les 1,5 milliard d’euros pour l’année fiscale 2016/2017.

On imagine que le studio en charge du développement a besoin d’un peu plus de temps pour apporter les dernières touches. C’est monnaie courante avec ce type de production et il n’y a plus qu’à espérer que l’attente en vaudra vraiment la chandelle.