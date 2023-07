Le rafraîchissant Immortals Fenyx Rising n’aura visiblement pas droit à une suite. C’est vraiment triste.

Si on regarde les dernières années d’Ubisoft, on ne peut pas dire que l’éditeur français a empilé les succès. L’année 2022 a par exemple été particulièrement calme du côté du calendrier des sorties, alors que plusieurs projets ont été annulés ou repoussés (l’adaptation Avatar, par exemple). Il y a quand même eu quelques bonnes surprises, dans le sillage d’Immortals Fenyx Rising. D’abord perçu comme une simple copie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il s’est révélé comme une expérience cool, via une relecture amusante de la mythologie grecque.

Hélas, en dépit de bases solides, Immortals Fenyx Rising ne devrait pas connaître de suite. C’est ce que rapporte Video Games Chronicle dans un article publié le 26 juillet. Ubisoft n’a pas confirmé, mais c’est tout comme : « Au travers de notre stratégie globale, nous redirigeons et réaffectons certaines équipes et ressources au sein du studio de Québec sur d’autres projets non annoncés. »

Immortals Fenyx Rising // Source : Ubisoft

J’aurais voulu que Immortals Fenyx Rising connaisse une suite

Une suite pour Immortals Fenyx Rising n’a jamais été officialisée par Ubisoft, mais des rumeurs crédibles pointaient en ce sens. Il y a un an, le journaliste Jeff Grubb évoquait la mise en chantier d’un spin-off articulé autour d’une autre mythologie. « La suite de Immortals Fenyx Rising, développée par Ubisoft Québec, n’est pas une vraie suite. C’est davantage un spin-off. Le nom de production est Oxygen. Il se base sur la culture polynésienne cette fois. Il y a toujours un Dieu en narrateur. Ils tiennent à conserver un style visuel affirmé mais à s’éloigner de la copie de Breath of the Wild », indiquait-il à l’époque. Il aurait vu quelques concepts artistiques et le lancement était prévu pour 2025.

Selon les sources de Video Games Chronicle, Ubisoft rencontrerait des difficultés à transformer Immortals Fenyx Rising en véritable saga, comparable à ses marques les plus puissantes (exemple : Assassin’s Creed). C’est aussi une question de performances commerciales : sur un laps de temps similaire, ses ventes, en Europe, auraient été 70 % inférieures à celles d’Assassin’s Creed Valhalla. Peut-être que la multinationale finira par changer d’avis, mais, pour l’heure, elle fera confiance à ses valeurs sûres (et à Star Wars).

En attendant, on ne peut que vous encourager à jouer à Immortals Fenyx Rising, qui mélange habilement des mécaniques vues dans Zelda et Assassin’s Creed dans un cocktail bien habillé (le ton est décomplexé). En prime, le titre est disponible dans le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus Extra. Donnez-lui sa chance, vous ne le regretterez pas.

