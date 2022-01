Skoda Enyaq Coupé iV : surprise, une version sportive RS accompagne le SUV Coupé

Skoda dévoile aujourd’hui non pas une, mais deux nouveautés pour enrichir la gamme de son SUV électrique nommé Enyaq. En plus de la version Coupé, prévue de longue date pour ce début 2022, Skoda nous surprend avec sa version sportive nommée Enyaq Coupé RS iV.

Skoda a fait monter la sauce depuis plusieurs semaines autour de sa nouvelle déclinaison Coupé de son SUV électrique, enfin présentée le 31 janvier 2022. Le constructeur s’est pourtant bien gardé de nous parler de l’arrivée d’une version plus sportive. On ne peut cependant pas s’empêcher de remarquer les similitudes de développement avec son cousin Volkswagen et les annonces récentes d’ID.5 et ID.5 GTX. Alors, que nous réserve le constructeur tchèque avec cet Enyaq Coupé iV et Enyaq Coupé RS iV ?

Enyaq Coupé iV : plus d’aérodynamisme et d’autonomie

Le nouveau Skoda Enyaq Coupé iV se démarque de l’Enyaq iV avec une silhouette plus élégante et un nouveau toit en verre panoramique teinté, le plus grand de la gamme Skoda. Son aérodynamisme est amélioré grâce à cette nouvelle ligne de toit plongeante. Mais cela reste une évolution plus qu’une révolution dans la gamme électrique du constructeur.

Skoda Enyaq Coupé iV // Source : Skoda

Le nouveau Enyaq Coupé conserve la même face avant que le SUV du même nom, l’évolution du style se remarque surtout en observant le profil de l’auto. Malgré cette allure de coupé, le Skoda Enyaq Coupé iV conserve un coffre de 570 litres. C’est un point généralement important pour la clientèle de la marque. Tout comme le sont également toutes les petites astuces « simply clever » (parapluie dans la porte conducteur, grattoir dans la trappe de recharge, lampe dans le coffre..) qui sont devenues les incontournables de la marque.

Coffre du Skoda Enyaq Coupé iV // Source : Skoda

L’autonomie annoncée affiche un léger gain d’une dizaine de kilomètres (11 km) par rapport au SUV sur la version équipée de la batterie 82 kWh. Skoda Enyaq Coupé communique sur une autonomie de 545 km (wltp) pour la version 80 à grande batterie.

Skoda Enyaq Coupé iV sera disponible avec différentes combinaisons :

Enyaq coupé iV 60 : puissance de 132 kW (180ch) en propulsion et batterie de 62 kWh (58 kWh utile)

Enyaq coupé iV 80 : puissance de 150 kW (204ch) en propulsion et batterie de 82 kWh (77 kWh utile)

Enyaq coupé iV 80x : puissance de 150 195 kW (265ch) en transmission intégrale et batterie de 82 kWh (77 kWh utile)

Skoda Enyaq Coupé iV // Source : Skoda

La première RS 100 % électrique de Skoda

Si la gamme RS du constructeur s’est déjà électrifiée avec l’hybride rechargeable Skoda Octavia RS iV, l’Enyaq Coupé RS iV sera le premier modèle 100 % électrique à acquérir ce badge.

C’est surtout sous le capot que se joue la différence avec l’Enyaq Coupé iV. Cette version sportive nommé Enyaq Coupé RS iV est proposée avec une puissance de 220 kW (300ch) et un couple de 460 Nm, elle va de pair avec la batterie de 82 kWh (77 kWh utile) et une transmission intégrale.

Skoda Enyaq Coupé RS iV // Source : Skoda

Impossible de passer inaperçu en optant pour la version RS, car elle sera disponible uniquement dans la teinte de présentation, à savoir ce vert « Mamba Green ». Cette version RS s’accompagne de quelques éléments stylistiques noirs distinctifs à cette version.

Fidèle à l’esprit de la gamme RS, l’intérieur de la sportive sera un peu différent de la version standard, avec notamment des sièges spécifiques à cette version. Le vert Mamba s’invitera également par petites touches dans l’habitacle de cette déclinaison sportive.

Intérieur du Skoda Enyaq Coupé RS iV // Source : Skoda

En attendant les essais officiels de cette nouvelle version coupé, qui interviendront plus tard dans l’année, le test du SUV Skoda Enyaq iV sera très prochainement publié sur Numerama.