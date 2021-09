Volkswagen a annoncé qu'il proposera régulièrement des mises à jour à distance de sa gamme de voitures 100 % électriques. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires, et le marché automobile.

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’un véhicule ID. de Volkswagen. Dans un communiqué publié le 21 septembre, le constructeur allemand annonce le lancement de mises à jour à distance. Gratuites, elles seront régulières (toutes les douze semaines) et permettront d’améliorer l’expérience utilisateur au sein de la gamme de voitures 100 % électriques. Pour le moment, elle est composée de trois voitures : la berline ID.3 et les SUV ID.4 et ID.4 GTX.

Volkswagen indique qu’il s’agit d’une étape de plus vers de « nouveaux business models digitaux ». La firme allemande assume le fait que ces mises à jour donneront naissance, à terme, à des services additionnels payants. Volkswagen cite « des aides à la conduite, des performances de recharge optimisées pour les longs trajets ou même, à plus long terme, la conduite automatisée. »

Les voitures deviennent des smartphones équipés de roues

Voir l’un des principaux acteurs automobiles se lancer dans cette numérisation est un signal fort (Volkswagen a été numéro 2 mondial derrière Toyota en 2020, comme le rappelle Le Parisien). Il confirme que les voitures ne sont plus des produits figés dans le temps. Elles peuvent désormais être améliorées à distance, pour offrir toujours plus à leurs propriétaires. Cette tendance a été fortement accélérée par Tesla, qui ne cesse de multiplier les mises à jour pour ses voitures technologiquement très avancées. D’autres constructeurs s’y prennent différemment, en se tournant vers Google (Volvo, Renault), mais avec une philosophie similaire.

Tesla n’est pas le seul constructeur à proposer cette évolutivité à ses clients. Ford a pris le pli avec sa Mustang Mach-E, sa première voiture 100 % électrique. Jaguar a, quant à lui, amélioré l’autonomie de sa I-Pace sans imposer à sa clientèle de changement de voiture, ni de passage en concession. L’idée est de faire de la voiture un produit évolutif, de moins en moins affecté par le temps qui passe. « Grâce aux mises à jour régulières, non seulement la voiture reste à jour, mais elle s’améliore », confirme Thomas Ulbrich, membre du Directoire en charge du Développement Technique.

Pour leur première mise à jour, les voitures ID. reçoivent les nouveautés suivantes :

Des informations sur la barre ID. Light qui devraient aider à adopter une conduite plus économe ;

Un meilleur traitement d’image pour la caméra présente sur le pare-brise (reconnaissance plus rapide des motos et des autres usagers de la route) ;

Un contrôle plus précis des projecteurs pour les feux de route dynamiques (option) ;

Un design amélioré de l’interface.

À terme, on peut penser que l’autonomie et les performances routières des voitures ID. seront, elles aussi, améliorées. Les mises à jour à distance ouvrent en tout cas la voie à une foule de possibilités, dans les limites du hardware bien sûr.

