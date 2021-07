Rivian a fourni quelques détails sur l'option cuisine de son pickup 100 % électrique. Elle permettra aux aventuriers et aventurières d'improviser un repas digne de Top Chef n'importe où.

Constructeur automobile soutenu par Amazon et Ford, Rivian nourrit une grande ambition : fournir aux aventuriers et aventurières des véhicules 100 % électriques dotés de fonctionnalités inédites. L’option cuisine intégrée, présentée dans cette vidéo publiée le 26 juin et appuyée par un communiqué diffusé le 1er juillet, en est le parfait symbole. Cet équipement est à la fois abracadabrant et brillant.

Pour 5 000 dollars (4 200 euros), il est possible d’ajouter l’option baptisée Rivian Camp Kitchen x Snow Peak depuis le configurateur du pickup R1T accessible à cette adresse. Mais alors qu’on s’attendait à un équipement rudimentaire, Rivian a imaginé une cuisine très, très complète. Elle semble largement suffisante pour concocter des plats savoureux en plein désert, loin de la civilisation. Est-ce bien raisonnable ?

Une cuisine complète cachée dans un pickup 100 % électrique

La cuisine de Rivian vient se loger dans un tunnel situé entre la benne et la cabine. Elle peut être sortie du compartiment sans aucun effort, sachant qu’on pourra retirer les deux éléments qui la composent, lorsque l’on n’en a pas besoin (Rivian prévoit de commercialiser d’autres accessoires du genre pour remplir ce tunnel). Le travail d’intégration semble optimal. On parle quand même d’une cuisine associant deux plaques de cuisson (à induction) et un évier rétractable (capacité du réservoir de 15 litres). On trouve également des tiroirs donnant accès à 30 ustensiles et accessoires méticuleusement rangés (y compris de quoi faire du café !).

Du jamais vu dans le domaine automobile, même si l’on peut se demander à quoi bon… Rivian n’avait pas besoin d’aller si loin pour améliorer le confort de son pickup 100 % électrique. On y voit davantage un outil de communication, permettant de mettre en avant la polyvalence du véhicule, tant l’usage de cette surprenante cuisinière risque d’être compliqué dans la vie réelle. L’espace pour cuisiner reste en effet très étroit, et le nettoyage de l’équipement risque de s’avérer complexe à l’extérieur.

Par ailleurs, Rivian ne dit rien sur la consommation et les conséquences pour la batterie : on apprécie de pouvoir manger un poulet basquaise plutôt qu’un simple sandwich, mais encore faut-il être en mesure de repartir. Ce pickup reste un véhicule 100 % électrique, avec tout ce que cela implique en termes d’autonomie à gérer. Lui ajouter des équipements qui drainent de l’énergie aura un impact négatif sur le nombre de kilomètres qu’il est possible de parcourir. Bref, entre la gastronomie et l’aventure, il va falloir choisir.

Crédit photo de la une : Rivian Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo