Le tout premier Hummer 100 % électrique qui sortira des usines n’existe pas encore, mais il a déjà été vendu pour une somme très, très élevée. Comme le rapporte Detroit Free Press dans un article publié le 28 mars, une vente aux enchères de plusieurs voitures s’est tenue ce week-end. Et un Hummer 100 % électrique a trouvé preneur pour 2,5 millions de dollars (2,1 millions d’euros). Normalement proposé à 112 595 dollars, il arborera le chiffre 1 sur sa fiche d’immatriculation.

L’intégralité de cette somme sera reversée à l’association Tunnel to Towers Foundation, qui a été créée en l’honneur de Stephen Siller (un pompier qui s’est sacrifié pendant les attentats du 11 septembre). Elle réunit des fonds pour aider des vétérans blessés et des familles de militaires endeuillées. « Cette somme récoltée pour le Hummer EV Edition 1 va aider à construire des maisons pour les vétérans les plus blessés, afin de leur offrir plus d’indépendance et une meilleure qualité de vie », se réjouit Frank Siller, CEO de Tunnel to Towers Foundation.

Le Hummer électrique très populaire

Selon les précisions apportées par TheFastLaneTruck, aucun autre véhicule n’a été vendu plus cher que le Hummer EV. Dans la liste, il devance le Ford Bronco First Edition, un autre pickup qui est parti pour un peu plus d’un million de dollars. C’est une preuve qu’il y a un vrai attrait pour le véhicule de General Motors, présenté en fin d’année dernière et dont les premières livraisons sont normalement attendues pour cet automne.

Il faut dire que le Hummer EV a le sens de la démesure, surtout dans son Edition 1 : puissance équivalente à 1 000 chevaux grâce à ses trois moteurs, le 0 à 96 km/h englouti en trois secondes, autonomie de 560 kilomètres, architecture 800v pour une recharge très rapide (une dizaine de minutes suffit pour regagner 160 kilomètres), système UltraVision pour une visibilité maximale autour du véhicule… Autant d’arguments qui ont plu à la cible : il n’a fallu qu’une petite heure pour que les premiers exemplaires soient réservés.

Le Hummer EV sera décliné en plusieurs versions d’ici 2024, ce qui permettra à General Motors de proposer une gamme complète à partir de 79 995 dollars. On retrouve cette stratégie chez la concurrence, composée du Rivian R1T et du Tesla Cybertruck. Ford commercialisera aussi des pickups 100 % électriques.

