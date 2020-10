Les pickups électriques de la marque Ram n'échapperont pas à l'électrification. La concurrence sera néanmoins rude pour un acteur qui semble arriver un peu tard sur le segment.

Pendant des mois, on s’est demandé si le segment électrique allait toucher la catégorie des pickups, des gros véhicules qui demandent beaucoup de puissance et d’énergie pour rouler. À ce jour, aucun modèle n’est commercialisé, mais plusieurs constructeurs ont déjà annoncé leur version — de Rivian à Tesla, en passant par Ford et General Motors avec le Hummer. Ils vont être rejoints par le groupe Fiat Chrysler.

« Il y aura un pickup électrique Ram sur le marché », a annoncé le CEO Mike Manley à l’occasion d’une conférence rapportée par Detroit Free Press le 28 octobre. Il faudra néanmoins faire preuve de patience avant de voir la voiture, ce qui donnera une avance considérable à ses rivaux — Ford en tête.

Rebecca Lindland, analyste, estime que, dans un premier temps, le pickup Ram sera un hybride rechargeable.

Fiat trop en retard sur le segment électrique ?

Il n’est pas interdit de penser que Fiat Chrysler (Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo et Fiat) est très en retard sur le segment de l’électrique — pas seulement pour un pickup. Son attentisme l’a d’ailleurs poussé à signer un accord avec Tesla pour racheter des crédits-carbone, une astuce légale qui lui permet de réduire ses émissions de CO2 et de payer moins de pénalités. Gonfler son catalogue avec des véhicules électrifiés est un autre axe possible pour baisser l’empreinte carbone.

Toutefois, même si Fiat Chrysler arrive tard sur le segment des pickups électriques, le groupe pourra toujours compter sur la popularité de Ram. Aux États-Unis, les véhicules de la marque se sont hissés à la deuxième place des meilleures ventes en 2019, derrière les F-Series de Ford et devant les Silverado de Chevrolet. La concurrence promet d’être encore plus rude dans les années à venir, d’autant que le marché accueille des nouveaux acteurs avec de sérieux arguments (le Rivian R1T et le Tesla Cybertruck ont fait forte impression).

Fiat Chrysler, qui commercialise déjà une voiture 100 % électrique (la Fiat 500), attend peut-être que les technologies soient plus matures pour proposer un pickup tout à la fois capable d’associer performances extrêmes et autonomie importante. Rebecca Lindland entrevoit déjà des fonctionnalités qui pourraient plaire à la cible : « La batterie intégrée dans le pickup pourrait servir à alimenter des outils ou devenir un générateur, voire carrément à alimenter certaines pièces d’une maison en cas de panne d’électricité. »

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo