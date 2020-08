L'entreprise Lunaz s'est spécialisée dans la transformation de voitures britanniques de luxe. Son dernier projet en date : deux modèles de Rolls-Royce, vendues des centaines de milliers d'euros.

« La Rolls-Royce Phantom V a été conçue pour être conduite tous les jours, sans faire de concession ni craindre pour son autonomie », décrit le site officiel de Lunaz, l’entreprise britannique qui s’est spécialisée dans l’électrification de modèles historiques de voitures de luxe.

La firme, comme l’a relevé le site Autocar (repéré par Tom’s Guide en France), vient de dévoiler le 21 août 2020 deux nouveaux modèles sur lesquelles elle a travaillé : deux Rolls-Royce qui seront commercialisées à partir de 350 000£ (390 000 euros), la Phantom V et la Silver Cloud.

Restaurer, électrifier, améliorer

L’œuvre de Lunaz est avant tout un travail de transformation : leurs équipes prennent des modèles existants thermiques et les modifient pour qu’ils fonctionnent à l’électricité. « Le processus de conversion et restauration demande une reconception en repartant de zéro », décrit le site officiel. « Nous pesons chaque élément pour comprendre leur poids original et leur répartition par rapport à l’ensemble. Ces informations nous permettent de prendre des décisions sur la mise en place du châssis, du groupe motopropulseur et des suspensions. » Le véhicule est ensuite modelé en 3D avant de s’atteler au désossement de la voiture, puis le réassemblage.

Pour la Phantom V, la plus onéreuse (à partir de 500 000£), Lunaz vante une batterie de 120 kWh, ce qui est bien plus que tous les modèles de Tesla, ou que les récentes innovations de General Motors. Lunaz ne parle, en revanche, que d’une autonomie maximale entre 400 et 480 km, ce qui est très important, mais ne dépasse pas les capacités d’autres véhicules plus classiques du marché électrique.

Pour la Silver Cloud, vendue à partir de 350 000£, Lunar mentionne une capacité de batterie de 80 kWh, pour une autonomie similaire (480 km maximum), et 375 chevaux.

Les deux véhicules, en plus d’être électrifiés, sont également dotés de fonctionnalités modernes comme un meilleur chauffage, de la climatisation, mais aussi des enceintes et des écrans intégrés aux sièges pour les passagers à l’arrière.

